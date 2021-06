Bewegung: Karl Kicker und sein Faible für den Hasetal-Marathon

Löningen /Peking Fast so unglaublich wie der Ort, an dem Karl Kicker den „#wirlaufenweiter2021 – Remmers-Hasetal-Marathon“ des VfL Löningen absolvieren wird, ist die Laufgeschichte, die hinter dieser Anmeldung steckt und über die sich die Löninger Marathon-Organisatoren sehr freuen. „Wie so oft, hat auch hier alles bei einer Flasche Wein begonnen“, erzählt der 46-jährige Kicker, der eigentlich aus Österreich kommt, berufsbedingt seit mehreren Jahren in Peking in China lebt.

Anmeldung

Mit ein paar Studienfreunden habe er damals beschlossen, sich aus dem Nichts bei einem Marathon anzumelden. „Wir haben uns sechs Monate Zeit gegeben, um uns für den ersten Wettkampf vorzubereiten. Bei genauerer Betrachtung am nächsten Tag schien die Idee nicht mehr ganz so gut, aber beschlossen ist beschlossen und so begannen harte Monate mit vielen Wehwehchen, die aber mit dem ersten absolvierten Marathon wie weggeblasen waren“, erzählt er.

25 Jahre sind vergangen, noch immer nimmt er jedes Jahr an genau einem Marathon teil. Nachdem die beruflichen Herausforderungen deutlich zugenommen hätten, würde er seit einigen Jahren Marathonstarts mit Geschäftsreisen verbinden. So sei er im Jahr 2018 auch bereits beim Remmers-Hasetal-Marathon vor Ort in Löningen gewesen. „Das Ergebnis war alles andere als optimal, aber zwölf Stunden Flug aus Peking, sechs Stunden Zeitverschiebung, schnell ins Hotel, Rennklamotten anziehen und weiter zum Lauf sind nicht die Bedingungen, die man sich wünscht“, erzählt Kicker. Die gelaufene Zeit von 4:10:41 Stunden und der 46. Platz unter allen Männern kann sich dennoch sehen lassen.

Corona-Pandemie

„Macht aber nichts, das Rennen war dennoch ein schönes Ereignis und der jährliche Marathon konnte wieder abgehakt werden“, fügt er hinzu. Im Jahr 2020 hat Kicker aufgrund der Corona-Pandemie dann erstmals online an einem Marathon teilgenommen. Mitten in der Zeit der ersten längeren Läufe im Frühling habe er den Newsletter vom diesjährigen Online-Marathon im Hasetal in Löningen erhalten. „Die gut gemachte Website sowie die einfache und schnelle Anmeldemöglichkeit haben mich dazu bewogen, die Chance zu nutzen und teilzunehmen“.

Ähnlichkeiten

So wird Kicker irgendwann in der Zeit vom 13. bis zum 26. Juni 2021 seine Runden durch Peking drehen. Bei Temperaturen in China im Juni von rund 35 Grad Celsius überlegt er noch, ob er früh morgens oder spät abends starten wird. „Die Strecken in Peking sind ähnlich flach wie im Hasetal und auch hier führt mein Weg an zwei Pferdeställen sowie Koppeln und an einem Fluss, dem Wenyu River, entlang.“

Kicker freut sich sehr auf den Lauf und darauf, nach dem Rennen Rückmeldungen zu bekommen, wie und wo andere Teilnehmer gestartet sind, heißt es in einer Pressemitteilung des VfL Löningen.