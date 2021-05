Leichtathletik: Lea Meyer drückt ihre Bestleistung zum Landesrekord

Löningen /Rehlingen Lea Meyer (VfL Löningen) ist weiter auf einem guten Weg Richtung Olympische Spiele in Tokio. „Ich fühlte mich in guter Form, daher bin ich das sehr zügig begonnene Rennen auch mitgegangen und habe einiges riskiert“, sagte Meyer nach ihrem Rennen beim Internationalen Pfingstsportfest in Rehlingen.

So steigerte sie sich als Dritte hinter Irene von der Reijken (Niederlande, 9:33,83) und Elena Burkhard (Nordschwarzwald, 9:35,99) über 3000-m-Hindernis auf 9:37,88 Minuten und pulverisierte ihre Bestzeit um 17 Sekunden. Sie verbesserte den bisherigen Landesrekord von Jana Sussmann (Hamburg) um vier Sekunden, liegt damit auf Platz sechs der ewigen Bestenliste in Deutschland und kommt der direkten Olympia-Norm von 9:30 Minuten immer näher. Zwar fehlen ihr noch acht Sekunden, aber sie verbesserte ihre Ausgangsposition, um über die IAAF-Weltrangliste einen Olympiastartplatz zu erhalten.

„Ich bin froh, meine Form bestätigen zu können. Mein Trainer rief mir im Lauf auch noch zu: Das ist Dein Rennen“, sagte Meyer, die trotz nicht optimaler Bedingungen (kühl und recht windig) sich derart verbesserte. Zwar ließ sie nach 1600 Meter etwas abreißen, aber zum Führungsduo hielt sie danach den Abstand konstant und freut sich schon auf die nächste Herausforderung.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Denn am ersten Juni-Wochenende finden schon die Deutschen Meisterschaften in Braunschweig statt. Spätestens dann werden wieder die 9:30 Minuten angegriffen und somit auch eine DM-Medaille. „Vielleicht sind dann die äußeren Bedingungen besser. Außerdem dürfte die Atmosphäre uns zusätzlich anspornen“, sagt Meyer, wohlwissend, dass die Titelkämpfe vor 2000 Zuschauern stattfinden sollen.