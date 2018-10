Löningen Es ist wohl nicht vermessen zu behaupten, dass es bei diesem „Kräftemessen“ um mehr als die Zahlen geht, die am Ende auf dem Ergebniszettel stehen. Wie so oft im Sport spielt das Spiel eine wichtige gesellschaftliche Rolle. Es geht darum, Menschen zu ermutigen, sich zu beteiligen, die schnell mal außen vor sind. Und Verbindungen zwischen Menschen zu schaffen, die sich sonst nicht begegnen. „Alle an einem Tisch“ ist die Veranstaltung überschrieben, bei der sich an diesem Sonntag zwei der weltbesten Rollstuhl-Tischtennisspieler mit Spitzenspielern aus dem Landkreis Cloppenburg messen. Los geht es um 13.30 Uhr in der Löninger Gelbrink-Sporthalle.

Tolle Erfolge Thomas Schmidberger war unter anderem neunmal Deutscher Meister, wurde 2017 Meister der 1. Rollstuhl-Tischtennis-Bundesliga mit Borussia Düsseldorf und hat vier Medaillen bei den Paralympics 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro geholt (dreimal Silber und einmal Bronze). Valentin Baus aus Bochum war 2014 Weltmeister im Einzel und ist amtierender Deutscher Meister im Einzel und in der Mannschaft. Bei den Paralympics 2016 holte er Silber im Einzel. Er tritt in einer anderen Klasse an.

Eine Tischtennis-Platte mag zwei Spieler physisch trennen, sie kann aber auch zum verbindenden Element werden. Schließlich kann gemeinsames Sporttreiben dabei helfen, vermeintliche Grenzen zu überwinden. So wollen die Veranstalter Menschen mit Behinderung ermutigen, sich dem Breitensport der „Nicht-Behinderten“ zuzuwenden und außerdem den Behindertensport in der Region fördern.

Welche tollen sportlichen Leistungen auch im Rollstuhl möglich sind, sollen Thomas Schmidberger und Valentin Baus zeigen. Und das dürfte für sie kein Problem sein. Die Liste ihrer Erfolge ist nicht gerade kurz (siehe Kasten mit einer Auswahl).

Schmidberger, der 1991 im bayrischen Zwiesel geboren wurde und nach einem Unfall im Kindesalter querschnittsgelähmt ist, startete seine Kariere im Alter von zwölf Jahren. Aktuell spielt er in der 1. Rollstuhl-Tischtennis-Bundesliga zusammen mit Valentin Baus für Borussia Düsseldorf. In den Spielzeiten 2009/10 und 2016/17 konnte er die beste Einzelbilanz aller Spieler dieser Liga vorweisen.

Valentin Baus begann mit sieben Jahren, Tischtennis zu spielen. Aufgrund der erblich bedingten Glasknochenkrankheit sitzt er seit dem Jahr 2008 im Rollstuhl. Sein wohl größter Erfolg war der Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 in Peking.

Anastasia Peris von BW Ramsloh, Nico Jost vom SV Molbergen und Ludger Engelmann vom BV Essen wollen sich mit den Topspielern messen. Da sind interessante Vergleiche zu erwarten. Auch wenn das Ergebnis am Ende zweitrangig ist. Schließlich geht es auf beiden Seiten ja um viel mehr. Zum Beispiel darum, dass es egal ist, ob an die Tische getreten oder gerollt wird . . .