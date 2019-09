Markhauser müssen fünf Tore hinnehmen

Markhausen /Lindern Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten haben am Freitagabend die Zuschauer des Fußballspiels der I. Kreisklasse zwischen dem Gastgeber VfL Markhausen und SW Lindern gesehen. Zur Pause stand es 0:0, am Ende 5:0 für die Schwarz-Weißen.

In der ersten Hälfte hatten sich die Gegner in einem nicht gerade ansehnlichen Spiel weitgehend neutralisiert. Aber nach der Pause erlebte der VfL einen nicht erwarteten Einbruch. Und so schlug es ein, und zwar fünfmal: Für die nun klar überlegenen Linderner trafen Faisal Suleiman Quasem (50. Minute, 85.), Marvin Göhrs (56.), Jonas Kollmer (60.) und Thomas Rawe (70.). Das 0:0 zur Pause konnte den Markhauser Schmerz über das 0:5 nun auch nicht mehr lindern. Die zwei Hälften waren schließlich so unterschiedlich wie die zwei Farben im Vereinsnamen des Gastes gewesen.

Sr.: S. Möller (Ermke).