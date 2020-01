Markhausen 14 Jahre lang leitete Günter Willenborg als Brudermeister die Geschicke der St. Johannes Schützenbruderschaft Markhausen. Doch jetzt stand er auf der jüngsten Generalversammlung für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Schweren Herzens verabschiedete er sich, wobei er seinen Werdegang und seine zahlreichen Aktivitäten sowie Erfolge noch einmal Revue passieren ließ. Die Versammlung feierte ihn mit großem Applaus und stehenden Ovationen. Der stellvertretende Brudermeister Markus Schlangen bedankte sich bei Willenborg für die geleistete Arbeit, und die Versammlung ernannte ihn auf Antrag der Kompanieführer zum Ehrenbrudermeister.

Somit musste ein neuer Brudermeister gewählt werden. Künftig wird Jürgen Meyer von der zweiten Kompanie die Aufgabe des Brudermeisters übernehmen.

Der Schriftführer Werner Müller und der Kommandoführer Theo Raker wurden im Amt bestätigt. Aus dem erweiterten Vorstand wurden außerdem die stellvertretende Jungschützenmeisterin Kerstin von Uchtrup und der stellvertretende Schießmeister Andreas Meyer verabschiedet. Die Aufgaben von Kerstin von Uchtrup hat Merle Meyer übernommen. Bei den Schießmeistern gibt es gleich mehrfache Verstärkung. Stefan Schmidt, Verena Niehaus und Christian Meyer werden den Verein als stellvertretende Schießmeister unterstützen.

Rund 120 Mitglieder waren zur letzten Generalversammlung unter Willenborg Leitung erschienen. In seinem Jahresbericht zeigte sich der scheidende Brudermeister erfreut über die Erfolge der Markhauser Schützen und lobte insbesondere die guten Ergebnisse und die starke Beteiligung bei den Jungschützen. Neben dem Schießsport habe es im zurückliegenden Jahr aber auch andere Aktivitäten gegeben. So konnte mit Hilfe von vielen Eigenleistungen und der Unterstützung durch die Stadt Friesoythe die Pflasterung beim Dorfgemeinschaftshaus und auf dem Festplatz erweitert und verbessert werden, so Willenborg. Die Berichte des Schriftführers Werner Müller, der Schießmeister Josef Flatken und Stefan Schmidt sowie des Jungschützenmeisters Heiner Norrenbrock zeugten von weiteren zahlreichen Aktivitäten und Erfolgen.