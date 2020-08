Aktivitäten: Sportabzeichen-Abnahme auf Molberger Anlage

Molbergen „Läuft besser als gedacht,“ sagte sich Christoph Hülskamp und blickte zusammen mit Mechtild Götting und Wilhelm Miller auf die bunt gemischte Schar von Freizeitsportlern, die sich vor kurzem zu den Trainings- und Abnahmeterminen im Molberger Sportpark einfand.

• Vier Termine

Vier Termine für Sportabzeichen-Interessierte hatten die Organisatoren angeboten, nachdem die Sportanlage wieder für den Betrieb freigegeben war. Gemäß den geltenden Corona-Regeln wurde intensiv trainiert, und so manche Abnahme glückte gleich am ersten Abend. Erwartungsgemäß erschienen viele „Stammkunden“, die ihr Abzeichen wiederholten. Es waren auch Neulinge dabei, wie drei junge Polizisten sowie einige Schüler, die das Sportabzeichen für ihre Personalakte beziehungsweise für eine Bewerbung benötigten.

• Positiver Trend

„Wir hatten wegen der Corona-Regeln eigentlich mit einem kompletten Ausfall gerechnet. Und bei den Mini-Sportabzeichen wird es auch wohl so kommen,“ sagte Mechtild Götting. Im vergangenen Jahr hatte man bei den Drei- bis Sechsjährigen bereits 57 Abnahmen – 42 in 2018 – verzeichnen können, und damit einen positiven Trend gesetzt. Man habe damit ein neues bewegungsförderndes und integratives Angebot platziert, heißt es. Doch die Pandemie-Vorschriften ließen in diesem Jahr noch keine Durchführung zu. So lag der Fokus auf die Einzelsportler und die Familien, die auf der Leichtathletikanlage hinter der Grundschule sprangen, sprinteten, warfen und stießen.

• Spontanität

Damit Abnahmetermine auch kurzfristig kommuniziert werden können, wurde eine entsprechende Facebook-Seite installiert, heißt es. So habe beispielsweise eine Firmenbelegschaft nach einem Abnahmetermin gefragt. Dieser könne dann spontan auch von anderen Interessierten genutzt werden.