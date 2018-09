Molbergen „Wir wollen an der Schule zeigen, dass Sport und Bewegung gesund sind. Deshalb haben wir uns zum zweiten Mal um den Titel der ,Sportfreundliche Schule’ beworben“, erläuterte Rektorin Petra Hensen bei der Verleihungszeremonie in der Aula der Anne-Frank-Schule (AFS) in Molbergen. Dabei überreichte nun Ulrike Rieger, Sportfachberaterin im Landkreis Cloppenburg, der Schule die Urkunde, in der die herausragende Leistung und das besondere Engagement in der Bewegungsförderung für Kinder und Jugendliche durch vielfältige Sport- und Fitnessangebote gewürdigt wird. In einem bunten Programm zeigte die Schule bei der Ehrungsveranstaltung, wie vielfältig das Sportangebot ist.

Mit der Landesauszeichnung „Sportfreundliche Schule“ sollen Schulen motiviert werden, Sport und Fitness in ihr Schulprogramm aufzunehmen und mit Bewegungsangeboten und gesunder Ernährung die Entwicklung der Kinder zu fördern, wie Rieger sagte. „Mit dieser Auszeichnung, die gemeinsam vom Landessportbund und vom Niedersächsischen Kultusministerium verliehen wird und unterschrieben ist von Kultusminister Hendrik Tonne und dem Vorsitzenden des Landessportbundes, Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Umbach, möchten wir die Arbeit der Schulleitung, der Lehrkräfte sowie aller Personen würdigen, die sich in einer Schule für Sportlichkeit und Fitness der Schüler einsetzen.“

Gewürdigt wurde insbesondere, dass die AFS nicht nur im Sportunterricht, sondern auch im Schulleben und außerhalb des Unterrichts viele sportliche Angebote geschaffen hat. So werden Pausenturniere und Spieletage organisiert. Auf dem Pausenhof gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten zum Spielen oder Klettern. Außerdem nimmt die Schule an den Wettkämpfen wie Jugend trainiert für Olympia oder den Bundesjugendspielen teil. Mit verschiedenen Sportvereinen gibt es Kooperationen. In den Projektzeiten und Arbeitsgemeinschaften würden viele unterschiedliche Sportarten angeboten.

Aber auch der Bereich Gesundheit und Ernährung sei wichtig. „Diese Themen werden im Biologie- und Hauswirtschaftsunterricht thematisiert, werden aber auch in Arbeitsgemeinschaften und am Gesundheitstag theoretisch und praktisch erarbeitet“, so Rektorin Hensen.

Rieger zeigte sich begeistert vom Programm, dass die Molberger Lehrer und Schüler zur Übergabe des Zertifikats boten. Unter anderem wurde bewiesen, dass man nach der Musik von Computerspielen gut tanzen kann.