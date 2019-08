Molbergen /Cloppenburg /Lastrup /Garrel Tore zu ungünstigen Zeitpunkten beenden Lastrups Zeit im Bezirkspokal: Die Bezirksliga-Fußballer des FC Lastrup haben am Dienstagabend trotz eines starken Auftritts in Hälfte eins mit 0:3 gegen Ligakonkurrent BV Garrel verloren. Die Garreler hatten in der Zweitrundenpartie unter anderem in der 44. und 49. Minute getroffen. Derweil überraschte Bezirksligist SV Molbergen am späten Abend zu Hause mit einem 1:0-Erfolg gegen Landesligist BV Cloppenburg. Zu den Gegnern der Weitergekommenen gab es am Dienstag noch keine Auskunft.

FC Lastrup - BV Garrel 0:3 (0:1). Matthias Bäker aus der Dritten half aus, weil die Gastgeber Personalprobleme hatten, dennoch schaffte es der FCL, den Favoriten vor Probleme zu stellen. In der dritten Minute wäre das Team des Trainers Martin Sommer fast in Führung gegangen: Christian Koop hatte Julian Rüter angespielt, der das Gäste-Gehäuse knapp verfehlte.

In einem offenen Spiel, in dem die Lastruper gut verteidigten, hätte auch Florian Zwirchmaier die Platzherren in Führung bringen können, er kam aber in der 13. Minute in aussichtsreicher Position nicht an den Ball. Umso effektiver präsentierte sich die Elf des Trainers Alket Zeqo. In der 44. Minute lenkte Patrick Looschen einen zunächst abgewehrten und erneut in den Strafraum beförderten Ball ins Netz. „Das war deren erster Schuss aufs Tor“, so Sommer.

Doch auf das Gegentor zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt folgte ein weiterer Schlag in die Magengrube des FCL: Kurz nach Wiederanpfiff musste Yannick Bauer nach einer Hereingabe nur den Fuß hinhalten, um auf 2:0 zu erhöhen (49.). Und damit nicht genug: Zunächst erhöhte Esmir Zejnilovic auf 3:0 (79.). Und nachdem Julian Rüter schon in der 20. Minute angeschlagen vom Platz gegangen war, verletzte sich Abbas Keita in einem Zweikampf ohne Verschulden des Gegners am Knie (82.). Da die Lastruper dreimal gewechselt hatten, nahm der BVG großzügigerweise auch einen Spieler vom Feld. „Garrel hat aufgrund der zweiten Hälfte verdient gewonnen“, so Sommer.

FCL: Bohmann - Bäker (70. Swoboda), Koopmann, Themann (70. Grünloh), Klostermann, Moormann, Malte Jakoby, Rüter (20. Lohmann), Keita, Zwirchmaier, Koop.

BVG: Panzlaff - Oltmann, Lizenberger (74. Fink), Koopmann, Patrick Looschen, Zejnilovic (86. Voßmann), Meyer, Pascal Looschen, Yasin, Pham, Bauer. Sr.: Bünnemeyer (Steinfeld).

SV Molbergen - BV Cloppenburg 1:0 (1:0). Vor etwa 800 Zuschauern hatte Favorit BVC viel Ballbesitz, aber wenig Torchancen. In der 13. Minute unterschätzte die Gäste-Abwehr einen Pass Simon-Lukas Klinkers, und Tobias Luker traf ins Gäste-Gehäuse. In Hälfte zwei machte der BVC Druck, aber die Molberger bekamen immer noch ein Bein dazwischen. So zum Beispiel in der 80. Minute, als Leo Baal, Spieler und zusammen mit Julian Lammers Trainer des SVM, einen Schuss Janek Jacobs’ auf der Linie klärte.

SVM: Brozmann - Damerow, Debbeler, Klinker, Lampe, Langliz, Abornik, Weinert (71. Baal), Luker (79. Spille), Bruns (90. Gildenstern), Budde. BVC: Godula - Hüsing, Thoben, Tiemann (70. Jacobs), Ostendorf, Rahenbrock (46. Krasniqi), Luniku, Muric (46. Ypsilos), Abramczyk, Ampofo, Boungou. Sr.: Mulder (Rhauderfehn).