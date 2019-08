Molbergen Bärenstarker Auftritt bleibt unbelohnt: Die Bezirksliga-Fußballer des SV Molbergen haben am Mittwochabend ihr Heimspiel im Bezirkspokal gegen den haushohen Favoriten VfL Oythe mit 1:3 verloren. Doch das Achtelfinal-Ticket war für den SV Molbergen stets in Reichweite gewesen.

Über eine halbe Stunde lang hielten die Molberger ihren Kasten gegen den Landesligisten aus Oythe sauber. Doch in der 37. Minute hatte es im von German Brozmann gehüteten Gehäuse eingeschlagen. Dustin Beer hatte den VfL in Führung gebracht. Mit der Führung im Rücken ging es für die Oyther auch in die Halbzeitpause.

Die Oyther Führung hatte nach dem Seitenwechsel nicht lange Bestand. Johannes Bruns sorgte nach 59 Minuten mit seinem Ausgleichstor für großen Jubel im SVM-Lager. Dass die Molberger ausglichen, war keine Überraschung. „Wir haben ein Bombenspiel abgeliefert. Wir vom Trainerteam sind stolz auf die Truppe“, sagte Lammers.

Bruns hämmerte den Ball noch ein zweites Mal ins Tor. Doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits. Zum Ärger der Hausherren, die am Mittwoch mit der Leistung des angesetzten Gespannes haderten. „Ich weiß, dass Schiedsrichter viel Kritik einstecken müssen und alles andere als einen einfachen Job haben. Aber aus unserer Sicht fühlten wir uns in einigen Situationen, wie zum Beispiel beim Elfmeter für den VfL Oythe, krass benachteiligt“, sagte Lammers.

Mit jenem umstrittenen Elfmeter schossen sich die Oyther kurz vor Schluss vollends auf die Siegerstraße (90.+4). Kurz zuvor hatte der eingewechselte Dieckmann für Oythe die erneute Führung erzielt (88.).

Tore: 0:1 Beer (37.), 1:1 Bruns (59.), 1:2 Dieckmann (88.), 1:3 Emich (90.+4, Foulelfmeter).

SV Molbergen: Brozmann - Bäcker, Damerow, Langliz (71. Gildenstern), Weinert (73. Baal), Budde, Klinker, Lampe, Matthias Abornik, Stjopkin (85. Debbeler), Bruns.

Schiedsrichter: Yannik Kirchhoff (Bad Zwischenahn).