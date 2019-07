Molbergen zieht ins Endspiel ein

Molbergen Der TuS Emstekerfeld ist am Freitag dank eines 2:0-Erfolges gegen den FC Lastrup ins Finale der Molberger Sportwoche eingezogen. Die Emstekerfelder Tore erzielten Kai Stratmann (11.) und Timo Beitelmann (76.). „Das Spiel hätte auch 2:2, oder 3:3 ausgehen können, da die Lastruper es gut gemacht haben“, sagte Volker Kliefoth, der zusammen mit Salih Darilmaz den TuS trainiert.

Im zweiten Spiel des Tages in Molbergen trafen der SV Molbergen und der BV Cloppenburg aufeinander. Zur Halbzeitpause führten die Molberger 2:0. Der ehemalige BVCer Johannes Bruns hatte einen Doppelpack (2., 27.) geschnürt. Der BVC bekam im ersten Abschnitt gegen starke Molberger nicht viel auf die Kette. Bei den Cloppenburgern waren mit Torhüter Dany de Watt, Marc Biermann, Peter Ojobaro und Justin Onwuka gleich vier Testspieler an Bord.

In der zweiten Halbzeit schaffte es der BV Cloppenburg immerhin, zu verkürzen. In der 80. Minute gelang David Hüsing per Distanzschuss der Anschlusstreffer. Am Sonntag spielt der SV Molbergen im Finale gegen den TuS Emstekerfeld (16 Uhr). Um 14 Uhr steigt das Spiel um Platz drei zwischen dem FC Lastrup und dem BV Cloppenburg. • Indes gab der Fußball-Regionalligist VfB Oldenburg auf seiner Internetseite bekannt, dass der 42-jährige Cloppenburger Thomas Wegmann neuer Torwarttrainer beim VfB wird.