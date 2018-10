Nebelschwaden, bunte Scheinwerfer, Leuchtstäbe, Popcorn und Logenplätze – alles was zu einer großen Zirkusvorstellung gehört, wurde den Besuchern in Molbergen beim Zirkus Busch aus Berlin geboten. „Wir wollen ihre Fantasie anregen. Hier erleben Sie hundertprozentigen Zirkus, den Sie so nur im Duft eines Zirkuszelts erleben können“, machte Direktor Hardy Scholl die Besucher gespannt auf die Vorstellung. Rund 100 waren am Sonntagmittag ins Zelt auf dem Schützenplatz gekommen.

Der Zirkus Busch sei seit fünf Jahren auf Tour. Die Gebrüder Scholl hatten den Namen Busch vom Enkel des Gründers des Großzirkus Carl Busch gepachtet. Seit zwei Jahren leitet Hardy Scholl den Zirkus allein. In Molbergen war eine kleine Besetzung angetreten, aber was die sechs Künstler den Besuchern ohne Netz boten, waren akrobatische Spitzenleistungen. Alfred Scholl beherrscht als einziger Athlet den vierfachen Salto mortale, den er in Molbergen dreimal zeigte.

Auch die Akrobatinnen konnten begeistern und zeigten sportliche Höchstleistungen wie Natascha als Tuch-Akrobatin. Auch die Jonglage, die Marylin mit leuchtenden Hula-Hoop-Reifen bot, kam an. Mit Federkeulen, Ringen und Bällen verzauberte „Jongleur Alfredo“ die Besucher.

In einem Zirkus darf natürlich der Clown nicht fehlen, der mit seinen Späßen vor allem auf Kosten des Zirkusdirektors auch im Zirkus Busch das Publikum und hier vor allem die Kinder zum Lachen brachte. Am kommenden Samstag und Sonntag gastiert der Zirkus Busch in Essen.