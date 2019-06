Molbergen An diesem Wochenende schlägt König Fußball seine Zelte im Sportpark Molbergen (Hinter dem Dweracker) auf. Schließlich steht der 21. OM-Cup der E-Junioren-Fußballer auf dem Programm. Los geht es mit dem fußballerischen Teil am Samstag mit dem Einmarsch der 112 Mannschaften (13.15 Uhr), ehe ab 14 Uhr der Ball rollt. Gespielt wird auf elf Plätzen.

Die Vorfreude beim Gastgeber SV Molbergen um sein 372-köpfiges Helferteam ist riesengroß:. „Die Helfer sind mit Begeisterung dabei. Wenn man sieht, wie die im Vorfeld des Turniers bis spätabends ackern, dann ist das schon beeindruckend“, sagt Bernd Götting (Pressebeauftragter des SV Molbergen für den OM-Cup). Beeindruckend sind auch die Zahlen des Turniers. So lagern 5000 Bratwürste und 700 Steaks im Kühlhaus. Zudem stehen 6000 Flaschen Fruchtsaftschorle für die Aktiven bereit. Damit auf der Jagd nach Toren und Punkten gar nichts mehr schiefgehen kann, steht den Fußballern auch reichlich Obst zur Verfügung. Rund 1200 Bananen und 600 Äpfel.

Schließlich werden 1200 E-Junioren-Fußballer erwartet, die nicht nur torhungrig sind, sondern sich auch stärken müssen. Dazu noch die Trainer und Betreuer der Vereine. Gäste aus Politik, Wirtschaft und Sport werden in Molbergen auch vorbeischauen. Genau wie zahlreiche Fans, um ihre Teams anzufeuern.

Stargast wird Ewald Lienen sein, der technischer Direktor beim Zweitligisten FC St. Pauli ist. Während seiner Zeit als aktiver Trainer erhielt Lienen auch den Spitznamen „Zettel-Ewald“, weil er sich während der Partien seiner Teams eifrig Notizen machte. Lienen ist nicht nur aufgrund seiner fußballerischen Vita einer der prominentesten Ehrengäste, die jemals einen OM-Cup besucht haben. Zumal er abseits des Platzes im „Hamsterrad Profifußball“ stets eine eigene Meinung vertrat. Als Spieler war Lienen unter anderem für Borussia Mönchengladbach aktiv. Im Borussen-Trikot erlebte er aufregende Zeiten. Unter anderem war er mit dabei, als die Borussia am letzten Spieltag der Saison 1977/1978 gegen den BVB 12:0 gewann, und trotzdem nicht Meister wurde. Im Jahr 1979 holte Lienen mit den Gladbachern den Uefa-Cup. Sein Trainer war damals Udo Lattek. Zu seinen Mitspielern gehörten seinerzeit Asse wie Allan Simonsen (Europas Fußballer des Jahres 1977) und „Berti“ Vogts (unter anderem Weltmeister 1974 und Europameister 1972).

Nach dem Frühstück am Sonntag ab 7 Uhr werden um 8.30 Uhr die Vorrundenspiele fortgesetzt. Ab halb elf steigt der Empfang der Gemeinde Molbergen mit Lienen als Festredner. Um Punkt zwölf Uhr ist Mittagessen in der Turnhalle angesagt. Anschließend geht es ans Eingemachte. Um 13.45 Uhr werden die Halbfinalspiele angepfiffen. Die Endspiele sind für 14.15 Uhr vorgesehen. Um circa 15.15 Uhr steht die Siegerehrung an. Untermalt wird der OM-Cup von einem kunterbunten Rahmenprogramm, auf dass sich Besucher und Spieler freuen dürfen.