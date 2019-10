Neuscharrel Die grün-weiße Nacht des BV Neuscharrel war in diesem Jahr besonders lang. Und das lag nicht nur daran, dass am Wochenende die Uhr zurückgestellt wurde, sondern vor allem an der guten Stimmung. Vorsitzender Wilfried Meemken konnte zahlreiche Gäste zum Sportlerball im Jugendheim begrüßen. Eröffnet wurde der Ball mit einem Ehrentanz des Vorstandes und des Festausschusses. Bevor der Abend mit Musik und Tanz weiter seinen Lauf nahm, wurden von Wilfried Meemken mehrere Mitglieder des BVN geehrt.

Marlene und Thomas Knipper hatten zehn Jahre im Festausschuss den Verein unterstützt. Dieses Amt legten sie nun ab und erhielten als Dank für ihren unermüdlichen Einsatz die silberne Ehrennadel und eine Urkunde.

Für zehnjährige Mitgliedschaft wurden Stefan Budde, Gerd Wieborg und Marina Meemken mit einer Urkunde geehrt. Die Ehrennadel für 40-jährige Mitgliedschaft erhielten Hermann Budde, Grete Lüken, Agnes Ewen, Erna Pyplo, Maria Kathmann und Theo Künnen. Zu Ehrenmitglieder ernannt wurden Maria Taubenheim, Clemens Kösters und Fritz Geers. Mitglieder die an der Ehrung nicht teilnehmen konnten wird vom Vorstand die Urkunde überbracht.

Der Höhepunkt des Abends war die Ernennung des „Aktiven des Jahres“, dem alle Festgäste gespannt entgegen sahen. In diesem Jahr wurde Sarah Schlangen unter großem Applaus zur Aktiven des Jahres ernannt. Meemken gratulierte mit Blumen. Sarah Schlangen ist seit ihrem vierten Lebensjahr beim BV Neuscharrel aktiv. Seit ihrem 16. Lebensjahr spielt sie in der Damenmannschaft und ist dort außerdem Co-Trainerin. Für die E/F-Jugend ist die Fußballerin schon mehrere Jahre als Trainerin tätig.