Neuscharrel Jubiläum des jung gebliebenen Klassikers: Zum 25. Mal geht es an diesem Sonntag im Hallenfußballturnier des BV Neuscharrel um den BVN-Cup. Und nicht nur, weil dieser sehr begehrt ist, dürfte es ab 12.15 Uhr wieder großen Kampf am großen Kamp Ost geben. Schließlich ging es vor wenigen Tagen bei der Friesoyther Stadtmeisterschaft hoch her. Da dürfte dem einen oder anderen Team diese Chance auf Revanche gerade recht kommen: etwa Titelverteidiger Hansa Friesoythe. Der hat die Möglichkeit, als erste Mannschaft den zehnten BVN-Cup-Turniersieg zu feiern und nebenbei zu zeigen, dass er als Vierter der Stadtmeisterschaft unter seinen Möglichkeiten geblieben ist.

Der neunmalige Turniersieger aus Friesoythe trifft in Gruppe B auf das Team, das ihn bei der Stadtmeisterschaft aus dem Titelrennen geworfen hatte: Im Duell mit dem SV Gehlenberg, Gewinner des BVN-Cups 2012 und frischgebackener Stadtmeister, würde er sich gern revanchieren. Sollte der Kreisligist allerdings ähnlich wie am letzten Sonntag auftreten, wäre ihm ein zweiter BVN-Cup-Triumph auf jeden Fall zuzutrauen. Zumal er 2017 ganz nahe dran war. Erst im Finale war er Hansa unterlegen (0:5).

In Gruppe B spielt auch der SV Bösel. In dessen Reihen oder Umfeld wird sich sicher noch der eine oder andere daran erinnern, wie gut so ein Sieg beim Turnier der Neuscharreler tut. Schließlich hat der SVB im Jahr 2014 seinen einzigen BVN-Cup-Sieg gefeiert.

Der VfL Markhausen (1. Kreisklasse) hat bei der Stadtmeisterschaft groß aufgespielt und war dem Siegerpokal ganz nahegekommen. Auch er trifft im Gruppenspiel unter anderem auf den SV Gehlenberg, mit dem er sich im Finale so einen tollen Schlagabtausch geliefert hatte.

Der SV Hilkenbrook (1. Kreisklasse Emsland Nord) hat im Vorjahr den Halbfinaleinzug nur wegen seines Torverhältnisses verpasst. Jetzt erst recht, dürften sich die Spieler des SVH sagen.

In Gruppe A ist mit dem SV Altenoythe ein Bezirksligist zu finden, für den bei der Stadtmeisterschaft schon die Gruppenphase Endstation war. Und als ob das nicht schon Motivation genug wäre, könnte der siebenmalige Sieger, der sich den BVN-Cup zuletzt vor drei Jahren schnappte, in der Gesamtwertung bis auf einen Triumph an Hansa herankommen. Aber auch die Hohefelder treffen schon in der Vorrunde auf starke Konkurrenz:

Etwa auf Kreisligist FC Sedelsberg, einem der Dauerbrenner des Turniers. Der zweimalige Sieger, der vor zwei Jahren zuletzt den BVN-Cup holte, war bei allen 24 bisherigen Turnieren dabei. Das können sonst nur Gastgeber BV Neuscharrel, Hansa Friesoythe, der SV Altenoythe und der SV Bösel von sich behaupten.

Der SC Kampe/Kamperfehn (2. Kreisklasse, Staffel II) nahm immerhin schon 19-mal teil, fehlte aber vor einem Jahr. Sein „Comeback“ würde der Gewinner des Jahres 1998 wohl nur allzu gerne mit starken Auftritten garnieren.

Kreisligist SV Petersdorf dürfte sich zum Ziel setzen, sich im Vergleich zum Vorjahr noch zu steigern. 2017 war der SVP immerhin Dritter geworden. Ist es nun vielleicht Zeit für den ersten BVN-Cup-Triumph der Petersdorfer?

Da dürfte der Gastgeber etwas gegen haben. Schließlich wartet auch der BV Neuscharrel noch auf den ersten BVN-Cup-Turniersieg. Für ihn ist es zwar bei der Stadtmeisterschaft gar nicht gut gelaufen, aber Fußball ist schließlich auch in der Halle Tagesgeschäft. An diesem Sonntag kann alles schon wieder ganz anders aussehen. . .