Nikolaus ehrt Cloppenburger Kinder-Schützen

Strahlende Gesichter gab es beim Wettbewerb um den „Nikolaus-Pokal“ der Kinder-Schützen des Bürger-Schützenvereins Cloppenburg auf dem Schießstand in den Ambührener Tannen. Dazu eingeladen hatte der neue Kinder-Schützenfest-Ausschuss unter Leitung von Sebastian Meyer. Auch in diesem Jahr war das Ergebnis auf der Glücksscheibe entscheidend für den Tagessieg. Lange sah es danach aus, dass die ersten fünf Plätze von Mädchen belegt würden, bis Timur Albert an den Schießstand ging. Er hatte zwar nicht das beste Schießergebnis, doch auf der Glücksscheibe holte er sich die erforderlichen Ringe zum Sieg. Insgesamt kam er auf 137 Ringe, gefolgt von Josephine Ahlers (124 Ringe) und Lena Röser (119 Ringe). Die weiteren Plätze gingen an Leon Nelke (116 Ringe) und Schützenkönigin Nina Framme (113 Ringe). Die besten Luftgewehrschützen hatten nicht das nötige Glück auf der Glücksscheibe. Alexander Südbeck schaffte 44 Ringe, belegte aber nur Platz 7. Luca-Anna Linschmann schoss 41 Ringe (Platz 6), wie ebenfalls Theo Henning, der aber nur auf Platz 15 landete. Schützenkönig Johannes Südbeck kam auf insgesamt 105 Ringe und belegte Rang sieben in der Endabrechnung. Die Siegerehrung nahm der Nikolaus vor. BILD: