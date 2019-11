Nordkreis „Schiedsrichter im Erzgebirge gewürgt und zu Boden gezerrt“, „Fußballer aus Münster schlägt Schiedsrichter bewusstlos“, „Hetzjagd gegen Schiedsrichter in Essen“ … Wer nach Vorfällen gegen Fußball-Schiedsrichter sucht, wird im Internet sekundenschnell fündig. Seit dem besonders beschämenden Fall in Hessen im Oktober, als ein Spieler den 22-jährigen Schiri bewusstlos prügelte, ist das Thema wieder sehr präsent. Der Unparteiische musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Ein Video mit der abscheulichen Tat war danach tagelang in den Medien zu sehen.

Keine leichte Aufgabe

Dabei ist es alles andere als leicht, ein Fußballspiel zu pfeifen bzw zu leiten. Hunderte von Entscheidungen – manche sind denkbar knapp – trifft der Schiedsrichter in 90 Minuten. Jedes Spiel startet unter anderen Voraussetzungen, hat einen anderen Charakter. Auf der einen Seite verlangt die spielstärkere Mannschaft vom Spielleiter, dass er ihre Spieler schützt. Auf der anderen Seite gilt es, die Begegnung nicht „kaputtzupfeifen“. Das unterlegene Team hat man als Schiri nämlich schnell gegen sich. Besonders, wenn die Spieler nervös oder aufgrund ihrer Unterlegenheit frustriert sind.

Dazu kommen Trainer, die selbst einen fairen Umgang und Fingerspitzengefühl von den Spielleitern fordern. Gleichzeitig macht es der Verantwortliche an der Seitenlinie dem Schiri nicht immer leicht. Gern mimt mancher Coach die traurige Opferrolle, wenn Entscheidungen gegen seine Elf getroffen werden, oder schreien laut auf, wenn das undisziplinierte Trainerverhalten sanktioniert wurde. Oft sind es dabei Lappalien, die rasende Wut bei Spielern, Trainern oder Zuschauern auslösen. Ob der Schiedsrichter 18 oder 48 Jahre alt ist, spielt für Pöbler keine Rolle.

Stressbeständigkeit und Präzision sind daher nötige Voraussetzungen für so eine verantwortungsvolle Tätigkeit. Allein darum, sich sportlich fitzuhalten, geht es bei diesem Hobby nicht. Ein Pfiff kann spielentscheidend sein.

Doch woher stammt diese Gewalt? Sind es die Profifußballer, die selten als Vorbilder für den Umgang mit Schiedsrichtern taugen? Ist es ein gesellschaftliches Problem? Oder ist es nur Frust über eine Niederlage? Körperliche Gewalt gegen Referees gibt es zwar in der Bundesliga nicht, doch das sonstige, leider selten vorbildliche Verhalten wird bis in die Kreisklasse durchgereicht.

Kritik und Beleidigungen

Auch auf den Fußballplätzen des Nordkreises wird keine körperliche Gewalt beobachtet. „Dafür erleben unsere Sportkameraden tagtäglich verbale Gewalt“, berichtet Kreisschiedsrichter-Obmann Sebastian Möller. Gemeint sind Beschimpfungen und offen ausgetragene Kritik – unsachlich, auf persönlicher Ebene und ohne tiefere Regelkenntnis. Ein Vorfall im September habe darin geendet, dass ein Akteur in der Kreisklasse einen Platzverweis zum Anlass nahm, dem Spielleiter vor die Füße zu spucken. „Auch bei Hallenturnieren im Jugendbereich beobachte ich, wie Eltern ihre Manieren verlieren.“

„Ich habe auf unseren Fußballplätzen nie Gewalt erfahren“, lautet dagegen das Fazit von Alfons Willenborg (74), Vater des Bundesliga-Schiedsrichters Frank Willenborg. „Betreuer, die den Mund nicht halten können, gab es aber immer.“ Denen rät der Gehlenberger, sich an die eigene Nase zu fassen, da sie meist gar nicht regelfest seien. „Ich muss aber ebenso etliche Betreuer loben“, fügt Willenborg hinzu. „Ich habe noch nie gehört, dass im Nordkreis ein Spiel abgebrochen wurde“, sagt Alfred Schuhmacher. Der 78-Jährige ist seit einem halben Jahrhundert mit der Schiedsrichterei verbunden. Er pfiff in den 1970er Jahren sogar in der Verbandsliga (damals zweithöchste Spielklasse des Männerfußballs). Schwierig hätten es die Frauen und Männer an der Pfeife in den Kreisklassen des Erwachsenenbereichs, wenn sich ein einziger Schiri gegen 22 Spieler und mehrere Trainer durchsetzen muss, zugleich auch noch über Abseits, Foul oder Ausball entscheidet. „Eine Feuertaufe ist auch der erste Einsatz als Linienrichter, wenn man die motzenden Zuschauer im Rücken hat“, findet Schiri-Beobachter Klaus Lübbers.

Strafen beim Handball

Aber wie sieht es in anderen Sportarten aus? Werden beim Handball die Schiris aus der Sporthalle gejagt, wenn das Publikum unzufrieden ist? Dazu sagt Olaf Ammerich, Schiedsrichterwart der Handballregion West-Niedersachsen: „Solche Probleme haben wir beim Handball nicht.“ Unruhestiftern würden hohe Geld- und Spielstrafen drohen – allein fürs Beleidigen. Das Strafmaß verdopple sich im Wiederholungsfall. Ihm sei aus den vergangenen Jahren lediglich ein Vorfall bekannt, bei dem ein Handball-Referee tätlich angegriffen wurde. Der Täter bekam fünf Jahre Handballverbot. „Der Verband greift rigoros durch und schützt uns Schiris“, lobt Ammerich.