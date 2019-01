Nordkreis /Sedelsberg Im gesamten Nordkreis haben die Menschen lautstark das neue Jahr begrüßt. Der Himmel über Friesoythe, Bösel, Barßel und Saterland war um Mitternacht farbenfroh erleuchtet, und vielerorts wurde ausgelassen gefeiert.

Lautstark verabschiedeten auch die Mitglieder des Böllervereins Sedelsberg das alte Jahr: Erst im Frühjahr 2017 war der Verein aus der Taufe gehoben worden. Die elf Sedelsberger Böllerfreunde Dr. Heinrich Norrenbrock, Bernd Norrenbrock, Markus Norrenbrock, Franz Beermann, Ludger Osterwick, Bernd Knelangen, Timo Martinez, Hans Fortwengel, Andreas Thien, Josef Buschermöhle und Werner Buschermöhle trafen sich am Silvesternachmittag, um einen neuen Brauch in Sedelsberg zur Tradition werden zu lassen: Mit lautstarkem Donner und Getöse sorgten sie auf dem Sportgelände des FC Sedelsberg für das Ausböllern des alten Jahres.

Der jüngste Böllerverein im Saterland besitzt drei Böllerkanonen, darunter eine Böllerkanone vom Kaliber 105, die mit 500 Gramm Schießpulver und einer Vordämmung von 50 Gramm (einen Korken von 50 Gramm Gewicht) beladen wird.

Am Silvesternachmittag traten dann alle elf Vereinsmitglieder auf dem Gelände des FCS in maßgeschneiderter Uniform und jeder von ihnen mit einen Handböller an, mit denen sie neben ihrer großen Kanone, der Schiffskanone und den zwei weiteren Kanonen lautstark das Jahr 2018 ausklingen ließen.

Zudem gab es Glühwein für die Erwachsenen und warmen Kakao für die jüngeren Besucher. Die Besucherschar hielt sich noch in Grenzen; das soll sich aber ändern, soll das Ausböllern doch Tradition in Sedelsberg werden.

Den Besuchern bot sich ein Schauspiel, als sie die Böllerbuben beim gleichzeitigen Laden und Stopfen der Handböller, beim Spannen des Zündhebels und dem zielgenauen Abfeuern der langsamen Reihe im Zwei-Sekunden-Takt oder beim Abfeuern der schnellen Reihe im Ein-Sekunden-Takt aus sicherer Entfernung zuschauten. Dabei wird jeder Handgriff vom Kommandeur Dr. Heinrich Norrenbrock vorgegeben.

Nachdem dann die ersten drei Salute aus den großen Kanonen mit einem donnernden Getöse abgefeuert waren, folgten drei Salute mit den Handböllern – die langsame Reihe, die schnelle Reihe und der gleichzeitige Salut.

Entstanden ist der Böllerverein aus einer Bierlaune heraus. Ende April 2017 wurde im Beisein eines Notars der Böllerverein Sedelsberg e.V. gegründet und eine Vereinssatzung erarbeitet. „Wir lehnen uns dabei an unsere Nachbarn aus dem Saterland an und möchten wie auch diese Vereine Traditionen im Saterland bewahren und das Brauchtumsböllern in unserer Heimat ergänzen“, sagt Dr. Heinrich Norrenbrock.

• Sehr ruhig ist der Jahreswechsel für die Friesoyther Polizeibeamten verlaufen, hieß es aus dem Polizeikommisssariat. Ein paar kleinere Streitigkeiten habe es zu schlichten gegeben. Um 4.50 Uhr kam es allerdings laut Polizei auf der Loruper Straße in Gehlenberg zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Ein 37-jähriger Autofahrer kam mit seinem Pkw alleinbeteiligt von der Straße ab. Der Wagen kam auf dem Dach liegend im Straßengraben zum Stillstand. Der alkoholisierte Fahrer wurde leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Einen weiteren Unfall gab es in Elisabethfehn.