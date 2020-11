Auf und Ab beim JFV geht weiter

Oldenburg /Cloppenburg Das Auf und Ab der A-Junioren-Fußballer des JFV Cloppenburg geht in der Niedersachsenliga in die nächste Runde. Vor kurzem verloren sie ihr Gastspiel beim VfL Oldenburg 1:6 (1:2). „Die erste Halbzeit war durchaus ausgeglichen – Rocco Bury gelang das 1:1 (16.) – , obwohl die Oldenburger kurz vor dem Halbzeitpfiff den 2:1-Führungstreffer erzielen konnten“, berichtete Luca Scheibel vom JFV-Trainerteam.

In der zweiten Halbzeit lief bei den Cloppenburgern gar nichts mehr zusammen, so dass der VfL einen 6:1-Kantersieg herausschoss. Die Wiedergutmachung des JFV folgte auf dem Fuß. Am vergangenen Samstag besiegte der JFV daheim die JFV Ahlerstedt/Ottendorf/Bargstedt/Harsefeld/Heeslingen 2:0 (Tore: David Giesbrecht 12., Hannes Brake 90.+1).

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen