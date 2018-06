Oldenburger Münsterland Mission Titelverteidigung heißt es für die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft ab Donnerstag. Denn dann wird die Weltmeisterschaft in Russland angepfiffen. Wer in großer Runde anfeuern möchte, kann dies auch im südlichen Landkreis Cloppenburg und im Landkreis Vechta tun. Die NWZ hat einige Veranstaltungsorte zusammengetragen.

Locations in Cloppenburg

Alle Spiele zur Weltmeisterschaft werden beispielsweise im Grand Verace in der Cloppenburger Innenstadt übertragen. Dort kann der Weg vom Runden ins Eckige auf einer großen Leinwand verfolgt werden. Zu den Spielen sind auch unterschiedliche Aktionen geplant. Alle drei Vorrundenspiele mit deutscher Beteiligung – am 17. Juni (Sonntag) um 17 Uhr gegen Mexiko, am 23. Juni (Samstag) um 20 Uhr gegen Schweden und am 27. Juni (Mittwoch) um 16 Uhr gegen Südkorea – können unter anderem im Garten des Restaurant Margaux in Cloppenburg verfolgt werden. Der Garten an der Langen Straße wird zwei Stunden vor Anpfiff geöffnet. Dazu kündigt das Restaurant-Team Spezialitäten vom Grill an.

Und auch die Münsterlandhalle wird wieder zum Anziehungspunkt für Fußball-Fans. Hier werden die Spiele gegen Mexiko am kommenden Sonntag und gegen Südkorea am 27. Juni übertragen. Am 23. Juni ist die Münsterlandhalle anderweitig belegt. Mit einer Großleinwand von 18 Quadratmetern und entsprechender Beschallung soll hier laut den Organisatoren Stadion-Atmosphäre aufkommen. Für die richtige Partystimmung gibt es Musik vom DJ, auch ein Tippspiel wird angeboten.

Mit Bratwurst, Pommes und Getränken wird das Angebot in der Münsterlandhalle abgerundet. Einlass ist eine Stunde vor Spielbeginn, zwei Euro kostet der Eintritt. Aus Sicherheitsgründen ist die Anzahl der Zuschauer zur Fanmeile begrenzt, deswegen empfehlen die Veranstalter ein rechtzeitiges Eintreffen.

Bei freiem Eintritt werden in Löningen gemeinsam die Spiele der deutschen Elf verfolgt. Im Centralhof Breher an der Langenstraße gibt es eine Großbildleinwand, der Einlass beginnt eine Stunde vor Anpfiff.

Public Viewing in Vechta

Auch im Landkreis Vechta werden Public Viewings angeboten. In Lohne gibt es wieder die Fanmeile auf dem Rixheimer Platz zwischen der Kirche St. Gertrud und dem Rathaus. Alle Deutschlandspiele, das Halbfinale und das Finale werden auf einer 20 Quadratmeter großen Leinwand übertragen. 2014 feierten hier bis zu 6000 Zuschauer pro Spiel.

Auch in Vechta wird es auf Initiative des neuen Stadtmarketingvereins „Moin Vechta“ eine Fanmeile geben. Diese zieht mit neuem Konzept auf den Kapitelplatz zwischen Rathaus und Amtsgericht. Hier wird wie in Lohne Kunstrasen ausgerollt und eine aufwendige Lichttechnik installiert. An der Zufahrt zum Parkplatz am alten Rathaus werden zwei LED-Leinwände aufgestellt, die größere davon ist 22 Quadratmeter groß. Auf dem Rathausvorplatz gibt es zudem Getränke- und Imbissstände. So teilt es der Verein Nordkreis Vechta mit. Auch hier werden alle Deutschlandspiele und auf jeden Fall das Finale gezeigt.

Sicherheit geht vor

Und auch die Polizeiinspektion (PI) Cloppenburg/Vechta bereitet sich so langsam auf das kommende Großevent vor. Die größeren Public-Viewing-Veranstaltungen wie die in Lohne werden auch von der Polizei begleitet, heißt es von der PI.

„Im Rahmen der Fußballweltmeisterschaft rät die Polizei zur Besonnenheit und weist darauf hin, dass auch bei Jubelfeiern die üblichen Spielregeln gelten. Auch bei Autokorsos gelten die Regeln der Straßenverkehrsordnung. Vorsicht und Rücksichtnahme sind beim Jubeln erste Pflicht für Auto- und Motorradfahrer“, teilt die Polizei mit.

Die Polizei werde mit dem richtigen Augenmaß einschreiten, könne aber nicht immer ein Auge zudrücken. Die Beeinträchtigung Dritter muss auf ein zumutbares Maß minimiert sein, betont Polizeidirektor Walter Sieveke. Darauf ziele auch die lageangepasste polizeiliche Präsenz hin – rechtsfreie Räume würden dabei selbstverständlich nicht geduldet.

Auch um schweren Verletzungen vorzubeugen, werde die Polizei potenziell gefährliches Verhalten im Autokorso wie das Stehen in Fahrzeugen, das Sitzen auf Fahrzeugdächern und Motorhauben oder das Überfahren roter Ampeln unterbinden. Das gelte natürlich auch für Alkohol und Drogen am Steuer. Die Polizei weist darauf hin, dass auch im Autokorso der Sicherheitsabstand und die Anschnallpflicht bestehen, da sonst auch bei relativ niedrigen Geschwindigkeiten lebensbedrohliche Verletzungen drohen.

Hinweise für alle, die ihr Auto WM-tauglich schmücken wollen: Durch das Anbringen von Fahnen oder Schals am Auto darf die Sicht des Fahrers nicht beeinträchtigt werden. Rücksichtsvolles Feiern erwartet die Polizei auch von Fußgängern. Insbesondere in der Nacht werde die Polizei dafür sorgen, dass die Feiern keine unerträglichen Ausmaße annehmen.