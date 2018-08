Oythe /Ramsloh Der Fußball-Bezirksligist BW Ramsloh hat am Freitagabend sein Auswärtsspiel beim VfL Oythe II 1:2 (1:0) verloren.

Die Gäste, die unter anderem auf ihren Stammtorhüter Jann Hellmers verzichten mussten, boten im ersten Abschnitt eine gute Leistung. Da auch die Oyther gut im Spiel waren, entwickelte sich eine flotte Partie. Die erste Halbzeit sei ausgeglichen verlaufen, meinte BWR-Vorstandsmitglied Thomas Claaßen im Gespräch mit der NWZ. Kurz vor der Halbzeitpause gelang den Gästen sogar der Führungstreffer. Nach einer schönen Flanke von Tobias Böhmann köpfte Henning Hessenius ein (42.).

In der zweiten Halbzeit drehte Oythe in der Schlussphase das Spiel. Zuerst traf Jonas Suffner per verwandeltem Elfmeter zum 1:1 (78.). Vier Minuten später schoss Florian Greiffendorf das siegbringende 2:1.

Tore: 0:1 Hessenius (42.), 1:1 Suffner (78., Elfmeter), 2:1 Greiffendorf (82.).

BW Ramsloh: Geesen - Binner, Penchev, Yenipinar, Kösters (46. Heyens), Schiller, Diemel, Odabasi, Maguru, Hessenius, Böhmann (52. Bollmann).

Schiedsrichter: Menke (Munderloh).