Papenburg /Cloppenburg Die Landesliga-Fußballer des BV Cloppenburg haben eine weitere Niederlage kassiert. Sie verloren am Freitagabend bei BW Papenburg 1:3 (0:1). Im Sportpark an der Hans- Nolte-Straße kam es zu einer echten Premiere. Schließlich trafen die Papenburger und der BV Cloppenburg zum ersten Mal in einem Pflichtspiel aufeinander.

Die Anfangsphase des Spiels haute keinen vom Hocker, da beide Teams unkonzentriert agierten. Somit gab es in der ersten Viertelstunde nur zwei Möglichkeiten. Zuerst versuchte Nico Thoben per Flachschuss sein Glück (4.). Doch der Ball flog am Tor vorbei. Auf der Gegenseite leistete sich BVC-Mittelfeldspieler Qendrim Krasniqi einen Stockfehler. Der Ball kam vor die Füße von Niklas Papen, der anschließend „die Murmel“ mit einem trockenen Schuss ins Cloppenburger Tor jagte (13.). Sieben Minuten später vergab Papenburgs Torben Lange eine dicke Kopfballchance.

In der 24. Minute bot sich den Gästen eine dicke Konterchance, nachdem die Papenburger nach eigener Ecke den Ball leichtfertig verloren hatten. Janek Jacobs ließ die Gegenspieler in „Stan“-Libuda-Manier stehen, aber anstatt dann quer zu legen, verhaspelte er sich in der Papenburger Abwehr. Kurze Zeit später kam Dio Ypsilos in eine gute Schussposition, aber er schloss viel zu überhastet ab. In der 34. Minute vergaben die Papenburger durch David Schiller eine gute Gelegenheit.

In den ersten 20 Minuten des zweiten Abschnittes agierten die Gäste nach vorne zu harmlos. Papenburg war gefährlicher, ließ aber zwei Gelegenheiten aus.

Dann drang Janek Jacobs in der 70. Minute in den Papenburger Strafraum ein und wurde gelegt. Es gab Elfmeter, den Ypsilos eiskalt zum Ausgleich verwandelte. Gut fünf Minuten später jubelten allerdings wieder die Papenburger. David Schiller hatte einen schnell ausgeführten Freistoß ins Papenburger Tor geschossen. Die Cloppenburger protestierten zwar, aber der Referee gab das Tor. Dann die Entscheidung: Mit einem feinen Schlenzer erhöhte Keno Schmidt auf 3:1 (81.).

Tore: 1:0 Papen (13.), 1:1 Ypsilos (70., Foulelfmeter), 2:1 Schiller (75.), 3:1 Schmidt (81.).

BVC: Godula - Plaggenborg, Thoben, Westerveld, Ostendorf, Lohe (82. Ampofo), Krasniqi, Rahenbrock, Jacobs, Boungou (60. Muric), Ypsilos.

Sr.: Philip Eiben (Eintracht Sengwarden).