Peheim und Sedelsberg spielen 1:1

Peheim /Sedelsberg Gerechte Punkteteilung bringt keinen so recht weiter: Die Kreisliga-Fußballer des SV Peheim haben sich am Freitagabend zu Hause 1:1 vom FC Sedelsberg getrennt. Trotz eines Blitzstarts donnerte der Ball nur einmal ins Gäste-Gehäuse.

Und zwar nach 20 Sekunden Spielzeit: Tobias Bruns hatte für die frühe Führung der Peheimer gesorgt. Zwei weitere Großchancen in den ersten 20 Minuten ließen die Gastgeber dann aber aus. Die Sedelsberger kamen später in Schwung aber auch zu zwei guten Chancen, die sie nicht verwerten konnten.

In einem ruppigen, zerfahrenen Spiel lagen dann in Halbzeit zwei Freude und Leid nah beieinander: Die Peheimer ärgerten sich über eine vergebene Großchance in der 51. Minute, und die Sedelsberger bejubelten in der 52. Minute den Ausgleich durch Niklas Focken. Anschließend ließen die Teams weitere gute Möglichkeiten liegen, so dass am Ende beide nur mit einem Punkt mehr auf dem Konto dastanden.

Tore: 1:0 Bruns (1.), 1:1 Focken (52.).

Sr.: Jonas Fresenborg (BW Ramsloh), SRA: Felix Nellißen/Maik Nellißen.