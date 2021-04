SV Peheim stellt Weichen für „21/22“

Peheim Der Fußball-Kreisligist SV Peheim hat die Weichen für die Saison 2021/2022 gestellt. „Der Kader bleibt zusammen“, freut sich Trainer Thorsten Engelberg, der ebenfalls an Bord bleibt. Darüber hinaus verstärken zwei Talente den Verein. Es sei auch ein Ziel, schrittweise junge Spieler in die Mannschaft einzubauen, so Engelberg.

Vom Landesligisten VfL Oythe kommt Andreas Gergert (unsere Redaktion berichtete). Der 20-jährige Rechtsfuß ist vielseitig einsetzbar und bringt viel Talent mit, so Engelberg. „Andreas kenne ich schon, da hat er noch in der D-Jugend beim BV Essen gespielt“, sagte Engelberg.

Ebenfalls zur neuen Saison kommt Manuel Lech aus Quakenbrück. „Manuel ist im Offensivbereich einsetzbar und kommt gerade aus dem A-Jugendalter heraus“, sagt Engelberg.

