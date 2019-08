SVP entscheidet Spiel vor der Pause

Petersdorf /Elisabethfehn Petersdorfer Paukenschläge dröhnen in Ohren des Gegners: Die Fußballer des SV Petersdorf (1. Kreisklasse) haben am Freitagabend mit 5:1 (4:0) bei der Viktoria in Elisabethfehn gewonnen. Schon nach 14 Minuten hatte es 3:0 für die Gäste gestanden.

Spielertrainer Waldemar Kowalczyk hatte bereits in der zweiten Minute einen Freistoß ins Gastgeber-Gehäuse befördert. Ahmed Hassoun legte für die klar überlegenen Petersdorfer per Doppelschlag (8. Minute, 14.) nach. Die Viktoria stemmte sich gegen die Spielstärke der Gäste, kam auch zu zwei Chancen, aber schließlich jubelten erneut die Petersdorfer: Nihat Tekce hatte getroffen (33.).

Doch die Elisabethfehner ließen sich trotz des klaren Rückstandes nicht hängen. Ganz im Gegenteil: Sie spielten nach der Pause auf Augenhöhe und kamen durch Sven Janssen (70.) zum 1:4. Doch unter den Augen des sehr guten Schiedsrichters Kristian van Vügt (SV Nortmoor) traf Kowalczyk noch zum 5:1(82.).