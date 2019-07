Petersdorf /Garrel Schneller Takt, der Bass dröhnt. Das wichtigste ist, immer im Rhythmus zu bleiben. Sieben Petersdorfer Kinder sind am Donnerstagmorgen in Garrel ordentlich ins Schwitzen gekommen. Sie nahmen an der Ferienpass-Aktion „World Jumping“ teil, die im Bewegungszentrum „Group Fitness“ in Garrel stattfand.

Beim World Jumping sind an einem kleinen Trampolin vorne Haltegriffe angebracht, damit man auf dem Trampolin zu bestimmter Musik eine eingeübte Choreographie tanzen kann. „Ich liebe es. Das macht richtig Spaß“, sagte die kleine Madleen. Sie und alle anderen Teilnehmer sind bei dem durchaus anstrengenden Sport von Anfang an mit Begeisterung dabei. „Man merkt, dass die Kinder sich austoben wollen. So macht das auch für mich am meisten Spaß“, sagt Trainerin Tanja Albers, die seit mehr als einem Jahr Kurse gibt. Für sie ist „World Jumping“ ein Mix aus Fitness und Aerobic. „Das wichtigste ist die passende Musik. Es kommt auf den Takt an. Wenn der schnell genug ist, kann man daraus sehr gut eine geeignete Choreographie entwickeln“, sagt die Trainerin.

„World Jumping“ ist ein relativ junger Sport, der vor einiger Zeit aus Tschechien nach Deutschland kam. Während des Trainings werden teils schnelle, teils langsame Sprünge, Schritte und Kombinationen aus der traditionellen Aerobic, aber auch aus dem Kraftsport stammende Bewegungen ausgeführt. „In unseren Kursen machen wir es so, dass auch die Teilnehmer zum Trainer werden und selber Übungen vormachen“, sagt Albers.

Ganz wichtig: Genug Trinkpausen, um wieder Kraft für das nächste Lied zu schöpfen. Lange waren die Pausen am Donnerstagvormittag aber nicht, denn die Kinder aus Petersdorf waren so motiviert, dass es gleich weiter gehen musste. „Auch die ganz schnellen Lieder, die wirklich anstrengend sind von der Bewegung her, haben sie heute super gemeistert. Eine tolle Truppe“, freute sich die Trainerin. Verschwitzt, aber froh ging es für die Petersdorfer nach Hause.