Petersdorf /Lindern Nach viertem Sieg im vierten Spiel ganz vorne: Die Fußballer des SV Petersdorf haben am Mittwochabend mit einem 3:0-Heimsieg gegen SW Lindern die Tabellenführung in der 1. Kreisklasse übernommen. Nach Samir El-Faids Pass in die Gasse traf Thore Schlarmann zum 1:0 (9. Minute). Schlarmanns Schlenzer brachte das 2:0 (30.). Rodrigue Traore erzielte das 3:0 (59.).

Sr.: Rolfes (Falkenberg).