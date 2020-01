Petersdorf Bis in die frühen Morgenstunden wurde getanzt und gefeiert: Der Sportlerball des SV Petersdorf war wieder ein großer Erfolg. Traditionell am zweiten Samstag im Januar wird im Saal Hempen Hagen zur „Rot-Weißen-Nacht“ eingeladen. Vorsitzender Johannes Timmermann konnte auch Abordnungen vom SV Bösel, dem Tennisverein Bösel und der DJK sowie Pfarrer Stefan Jasper-Bruns und Bürgermeister Hermann Block begrüßen.

Gespannt warteten die zahlreichen Besucher auf die diesjährige Verkündung des „Sportler des Jahres“. Dann lüftete Timmermann das Geheimnis: Die Wahl fiel auf Josef Runden. Runden gehört seit 1979 dem Verein an, war zeitweise im Vorstand aktiv und konnte während seiner Zeit satte drei Aufstiege feiern. Sowohl mit der ersten, als auch mit der zweiten Herrenmannschaft im Fußball sowie im Tischtennis. „Er war ein Garant für den Aufstieg“, so Timmermann in seiner Laudatio. Heute ist Josef Runden in der Ü 45-Gymnastikgruppe aktiv und Stammgast bei den Fußballspielen.

Der Vereinsvorsitzende ehrte während der Feierstunde einige Mitglieder. Unter anderem Jörg Kieckhäfer, „der den ganzen Ort zum Laufen bringt“. Darüber hinaus sorgt er für eine gute Finanzlage als Kassierer des Vereins. Auch Gerd Eilers engagiert sich eifrig für den SV Petersdorf und ist vor allem bei Arbeiten auf dem Sportplatz anzutreffen. Nicht zuletzt bei der Errichtung der Beachanlage. Christoph Drees ist „Sportler durch und durch und immer für uns da“, wie der Vereinschef erzählte. Als Fußballer ist er sowohl in der ersten und zweiten Herrenmannschaft sowie bei den Alten Herren ein gefragter Mann. Auf dem Sportlerball wurde auch er für seinen Einsatz geehrt.

Für die passende Musik sorgte am Samstagabend DJ Nitzie. Bei einer Tombola gab es lukrative Preise zu gewinnen.