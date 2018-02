Petersdorf Johannes Timmermann ist neuer erster Vorsitzender beim SV Petersdorf. Einstimmig wurde er auf der Jahreshauptversammlung in der Mehrzweckhalle einstimmig gewählt. Er ist Nachfolger von Bernd Cloppenburg, der viele Jahre den Verein geleitet hat.

Wahlleiter Theo Runden würdigte die vielen Verdienste Cloppenburgs. „Unter seiner Führung hat sich einiges beim SV ergeben“, so Runden. Er erinnerte an den Anbau beim Vereinsheim, die Berieselungsanlagen auf den Plätzen, an den Boule-Platz und das Beachvolleyballfeld. Da Johannes Timmermann bisher dritter Vorsitzender war, musste dieser Posten neu besetzt werden. Als Nachfolgerin wurde einstimmig Sandra Schlarmann gewählt. Die bisherigen Beiräte Josef Cloppenburg und Franz Burrichter standen nicht mehr zur Verfügung. In diese Funktionen wurden einstimmig Arthur Weimann und Peter Tapken gewählt. Das Amt des Jugendobmanns war bisher vakant. Hier wurde Britta Holthaus gewählt. Als Kassenwart sprach die Versammlung einstimmig Jörg Kieckhäfer wieder das Vertrauen aus. Die Kasse wird künftig von Klaus Schlarmann und Helga Köster-Müller geprüft. Die Vorstandsämter des zweiten Vorsitzenden Guido Runden, des Schriftführers Klaus Söhnlein und des Beisitzers Heinz Müller standen nicht zur Wahl.

„Ich freue mich, dass die Aufgaben im letzten Jahr wieder erfolgreich gemeistert worden sind“, begann Bernd Cloppenburg zuvor seinen Jahresbericht. Sein Dank galt allen, die im Interesse des SV Petersdorf tätig waren. Er erinnerte an die Arbeiten beim Vereinsheim, die „Fast-Fertigstellung“ des Bouleplatzes und des Beachvolleyballfeldes, den Weihnachtsbaumverkauf und die Teilnahme am Weihnachtsmarkt. Gut besucht war der Sportlerball.

Cloppenburg dankte auch der Schützenbruderschaft und dem Heimatverein sowie allen Sportlern, die den Verein bei den Vereinsheimarbeiten unterstützt haben. „Wir können jede Hilfe gebrauchen, um unseren Verein attraktiv zu erhalten“, schloss Cloppenburg.

Wie breit und vielfältig der SV Petersdorf aufgestellt ist, zeigten die Jahresberichte der einzelnen Abteilungsleiter. Mit Völkerball der Damen wird im Verein eine neue Sportart an geboten. Zur Zeit sind hier 19 Spielerinnen aktiv, dieses Jahr will man auch an Turnieren teilnehmen.

Im Frühjahr sollen der Boule-Platz und das Beachvolleyballfeld eingeweiht werden. Auch ein Arbeitseinsatz auf den Anlagen ist vorgesehen. „Wir werden versuchen, neue Sportarten ins Leben zu rufen“, kündigte der neue Vorsitzende an. Damit wolle man besonders den Nachwuchs ansprechen.