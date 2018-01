TV-Experte gibt in Cloppenburg Tipps für Reiter

Frage: Herr Gnesner, wann funktioniert eine Beziehung zwischen Reiter und Pferd nicht richtig?

Gnesner: Das Problem ist, dass die Pferde seit circa 15 Jahren immer mehr vermenschlicht werden. Es wird versucht, mit menschlicher Kommunikation mit Pferden umzugehen – die aber alles ganz anders verstehen. Wenn das nicht funktioniert, sind die Leute verzweifelt.

Frage: Wie kann so etwas aussehen?

Gnesner: Ein Beispiel: Bei der Bodenarbeit wedeln manche Reiter mit den Armen, damit das Pferd vor ihnen zurückweicht. Das fragt sich aber nur: „Was willst du von mir?“ Oder sie versuchen, mit dem Pferd zu tanzen. Das sieht äußerst komisch aus und wird vom Pferd nicht verstanden. Oder eine Dame, die jeden Tag ihr Pferd an einem Trecker vorbei auf die Wiese bringt: Sie weiß, dass sich ihr Pferd vor dem Trecker fürchtet und bleibt deswegen immer kurz vorher mit ihm stehen. Dann denkt das Pferd, dass auch seine Besitzerin Angst vor dem Trecker hat. Das ist einfach fehlgeleitete Kommunikation.

Tickets zur Show Wolfgang Gnesners Show „Das gestörte Verhältnis“ findet am 26. Januar im Saal des Hotels Taphorn, Auf dem Hook 1 bis 3 in Cloppenburg, statt. Los geht es um 20.15 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr). Vor der Show kann sich der Gast auf Wunsch Speisen bestellen. Tickets kosten 19 Euro im Vorverkauf auf der Internetseite Gnesners sowie 23 Euro an der Abendkasse. www.der-pferdetherapeut.de

Frage: Über was lacht man in Ihrer Show?

Gnesner: Die Leute lachen bei mir nicht über Pointen wie beim Comedy. In meinen Erzählungen erkennen sich viele wieder und lachen am Ende über sich selbst und über meine Erlebnisse in der Anfangszeit, in der ich in die Pferdewelt gelangte. Darum geht es: sich selbst in den Fehlern wiederzuerkennen, dann ist das Gelächter groß.

Frage: Warum ist richtige Kommunikation wichtig?

Gnesner: Pferde sind immer unsicher, weil sie Fluchttiere sind. Der Mensch muss ihnen in Situationen, in denen sie zweifeln, Sicherheit geben. Wenn ein Pferd mir wegläuft und ich mit wedelnden Armen hinter ihm herlaufe und schreie „Bleib’ hier“, bekommt es nur noch mehr Angst und läuft deswegen schneller. Das sieht witzig aus, ist aber am Ende lebensgefährlich.

Frage: Wo helfen Sie da als Pferdetrainer?

Gnesner: Ich wurde vor drei Monaten angerufen, weil ein Pferd nach einer Routineuntersuchung in einer Klinik nicht auf den Anhänger wollte. Da wurde eine Longe um das Pferd gebunden und mit dem Besen versucht, es auf den Hänger zu treiben. Davon hat sich das Pferd nicht beeindrucken lassen. Doch dann hat es ausgekeilt und dabei hat sich der Schweif um den Besen gewickelt, so dass es sich selbst damit gehauen hat. Es flüchtete, flog in einer Kurve hin und hat sich schwerste Schürfverletzungen zugezogen. Am Ende war es noch 14 Tage in der Klinik.

Frage: Was wäre der richtige Weg gewesen?

Gnesner: Das ist erstmal eine Katastrophe, man muss das Pferd nicht mit dem Besen hauen. Wichtig wäre gewesen, vorher mal ein Verladetraining zu absolvieren, nach dem das Pferd freiwillig auf den Anhänger geht. Die Pferde lernen, dass der Anhänger keine Falle ist und sie ihn als zweite Box akzeptieren. Und sie müssen sich in meiner Umgebung sicher fühlen. Wenn ich selbst schon unsicher bin, kann ich ihnen das nicht beibringen. Die Pferde spüren, wenn irgendwas nicht stimmt, sie bekommen Angst.

Frage: Was ist ein typischer Fehler im Umgang ?

Gnesner: Wenn wir Menschen uns kennenlernen, zeigen wir uns von unserer besten Seite, laden zum Essen ein, bringen Geschenke und sind freundlich. Wenn wir uns besser kennen, geht es vielleicht mal darum, wer den Müll rausbringt, dann kann es Streit geben und erst dann werden die Fronten ausgekämpft.

Frage: Und wie regeln das Pferde?

Gnesner: Wenn die sich zum ersten Mal kennenlernen, gibt es richtig Druck: imponieren, treten, beißen. Man hat fast Angst, dass sie sich umbringen. Wenn aber die soziale Hierarchie hergestellt ist, sind sie von einer Minute zur anderen entspannt. „Ich fühle mich sicher, du kannst mich beschützen“, sagen sie dann dem Stärkeren.

Wenn Sie ein Pferd kaufen, wollen sie sein Freund sein. Das kann mit uns aber noch nichts anfangen. Spätestens wenn Sie am Trecker vorbeigehen wollen, denkt das Pferd: „Ich kenne dich gar nicht“. Wenn man ihm aber gezeigt hat, dass man sein Boss ist, weiß es, dass man auf aufpasst. Dann geht das. Durch Respekt bekommt man sein Vertrauen. Dazu gibt es Übungen am Boden.

Frage: Nicht gleich loszukuscheln, fällt einigen sicher schwer...

Gnesner: Da sind die Leute oft enttäuscht. Es gibt da Leute, die ich Bio- und Vegan-Reiter nenne. „Pferde sind doch sensibel, denen kann man doch nicht entgegengehen“, sagen die dann. Und was machen Pferde untereinander? Ihre Pferde funktionieren oft nicht, weil sie keinen Respekt vor ihrem Besitzer haben. Wenn Sie in einen dunklen Keller gehen wollen, haben Sie vielleicht ein bisschen Schiss. Wenn Sie drei Leute zur Wahl haben, die Sie mitnehmen können, nehmen sie den Ängstlichen, den Unsicheren oder denjenigen, der sagt „Kein Problem, lass uns da reingehen“? Das Pferd denkt genauso und sucht sich einen vertrauensvollen Führer aus.

Frage: Ist der Schmusekurs also völlig unangebracht?

Gnesner: Jein. Pferde sind keine Kuscheltiere, wenn 600 Kilo in Wallung kommen, muss ich ihm erst beigebracht haben, mir auszuweichen und mich nicht umzurennen. Wenn die Fronten geklärt sind, dann schmusen wir, dann entsteht daraus eine innige Beziehung, die es bei Menschen fast nicht gibt. Pferde geben enorm viel zurück. Wenn einmal geklärt ist, wer der Herdenführer ist, entsteht daraus eine vertrauensvolle und harmonische Beziehung. Die laufen einem hinterher, man muss nichts machen, sie legen den Kopf auf die Schulter und schmusen. Manche Reiter sind Diener, da sehen sich Pferde als Gott. Also die Fronten konsequent klären, dann schmusen.

Frage: Hat man irgendwann ausgelernt?

Gnesner: Man braucht ein ganzes Leben, um von den Pferden und über die Pferde zu lernen. Ich bin 59 Jahre alt und seit 30 Jahren im Geschäft und lerne trotzdem jeden Tag dazu. Man muss sich vor Leuten hüten, die sagen, dass sie alles wissen und alles können. Denn ein Pferd wird dir immer zeigen, dass du nichts kannst. Man muss eine Demut vor den Pferden haben und sich eingestehen, dass man immer wieder neu heran geht. Ich bin kein Pferdeflüsterer, das ist etwas ganz mythisches, ich bin Trainer mit einer hohen Sensibilität. Man muss über einen gewissen Erfahrungsschatz verfügen. Wenn man dem Pferd zu viel Stress entgegensetzt, bekommt es Angst, gibt man zuwenig, sagt es „Aha, mehr hast du nicht drauf“.

Frage: Was hebt ihre Show von anderen ab?

Gnesner: Ich bin definitiv der erste, der das Thema auf diese Art anspricht. Ich mache das jetzt seit knapp zwei Jahren und die Shows werden immer besser und aufwendiger. Ich habe auf der Bühne einen Riesenspaß und die unten auch. Über meine Beispiele bei Vorträgen wurde immer viel gelacht. Daraus ist das entstanden. Ich bin definitiv der Allererste der so etwas wie Pferdesatire als Show macht. Meine Kompetenz ist mittlerweile so hoch, dass ich auch als TV-Pferdetherapeut gefragt bin. Ich werde sicherlich weiter im Fernsehen zu sehen sein, aber ich glaube nicht, dass diese Show bald im TV zu sehen ist.