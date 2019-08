Spielleiter tagen in Ramsloh

Ramsloh /Nordkreis Der erste Lehrabend für die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen in der Nordvereinigung findet an diesem Montag in und am Sportgelände des BW Ramsloh statt. Um 18.30 Uhr treffen sich die Schiedsrichter, die noch die Leistungsprüfung für die neue Saison ablegen möchten, in Sportkleidung für den Fitnesstest. Anschließend wird anhand der Regelfragen der theoretische Teil der Prüfung abgelegt.

Ab etwa 19.30 Uhr wird der neue Kreisschiedsrichterlehrwart Fabian Einhaus die neuen Regeln erklären. Ebenso werden auch Informationen durch den Kreisschiedsrichterobmann Sebastian Möller bekannt gegeben. Dazu gehören auch die neuen Spesensätze. Der Schiedsrichtersausweis wird abgestempelt.