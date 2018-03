Ramsloh Die elfte Auflage des Youngster-Turniers in Ramsloh hat die Erwartungen des Vereins wieder voll erfüllt. 400 Nennungen gab es in den insgesamt 13 ausgeschriebenen Prüfungen. Wieder seien hochwertige und qualitativ gute Pferde am Start gewesen, freute sich Theo Fugel, Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins (RuFV) Saterland und Umgebung. Nicht nur die auswärtigen Reiter waren erfolgreich, auch die eigenen Reiter des Vereins zeigten sich am Samstag stark und konnten sich gut platzieren.

Besonders die Freispringprüfungen kamen gut bei den vielen Besuchern an. Über 20 Pferde gingen an den Start. Hier gewann mit einer Wertnote von 18,40 das Pferd Corminta von Nadine Seebauer (RuFV Saterland) das Freispringen der dreijährigen Pferde. Und auch Platz zwei ging an Nadine Seebauer mit Kanntendra (17,30). Beim Freispringen der vierjährigen Pferde ging Platz drei an Sit von Lokalmatador Rainer Schnitger (15,80). Die Dressurpferdeprüfung Klasse L gewann ebenfalls Nadine Seebauer mit Sir Armour 2 (8,50).

Bei der Springprüfung der Klasse M mit Stechen am Sonntagnachmittag standen wieder viele Besucher an der Bande der Turnierhalle und fieberten mit den Springreitern. Zehn Nennungen gab es in dieser schweren Springprüfung der Klasse M mit Stechen, von denen sich sechs Reiter nach einem ersten fehlerfreien Ritt durch den Sprungparcours für das Stechen qualifiziert hatten. Mit seinem Pferd Acoretta setzte sich Gedeon Ruven Beermann vom Reit- und Fahrverein Friesoythe mit einem Null-Fehler-Ritt in der Zeit von nur 31,64 Sekunden gegen seine Mitbewerber durch.

Der RuFV Saterland hat mit dem zweitägigen Youngster-Turnier auf der Reitanlage am Langhorster Eschweg seine elfte Auflage grandios gemeistert. Die Richter lobten den RuFV Saterland als einen exzellenten Veranstalter. Das Youngster-Turnier sei nicht nur seit Jahren eine feste Größe, sondern mittlerweile auch eines der besten und schönsten Turniere in der gesamten Region, war von den Richtern zu hören. Hier finden die Reiter mit zwei exzellenten Reithallen ideale Bedingungen vor. Und auch die Halle war toll von freiwilligen Helfern geschmückt worden. Über 50 Helfer sorgten zudem für einen reibungslosen Ablauf sowie für die Bewirtung der Reiter und Besucher.

„Unser Konzept, hier ein Turnier für junge Pferde zu schaffen, ist mittlerweile voll aufgegangen. Für viele Reiterinnen und Reiter mit ihren Pferden ist dieses der Auftakt in die Freiluftsaison. Die Veranstaltung ist super gelaufen. Die Unterstützung aus dem Verein heraus war wieder einmal riesig“, freute sich Theo Fugel.