Scharrel Zu seinem traditionsreichen jährlichen Abschlussschießen, dem Zugpokalschießen in der Disziplin Kleinkaliber, trafen sich die Schützen des Schützenvereins „Hubertus“ Scharrel auf dem Schießstand in Scharrel. Unter der Aufsicht des Schießsportleiters Frank Westerhoff fand das Schießen statt. Pro Schützenzug durften zwölf Schützen antreten, aber nur die acht besten kamen in die Wertung. Freude gab es für den Vereinsvorsitzenden Willi Hinrichs, denn die Schützenzüge I (Bätholt), II (Neuwall-Langhorst-Heselberg) und III (Scharrel-Ort) hatten jeweils ihre Mannschaft auf den Schießstand gebracht. Es gab einen spannenden Wettkampf, bis Vereinsvorsitzender Hinrichs dann um kurz nach 20.30 Uhr das Ergebnis bekanntgeben konnte.

Er freute sich insbesondere darüber, dass der Wettkampf mit Fairness, aber auch auf hohem Leistungsniveau ausgetragen werden konnte. Der Schützenzug II „Neuwall-Langhorst-Heselberg“ war als Favorit und Titelverteidiger in das Schießen gegangen, denn immerhin haben diese Schützen den Zugpokal 2018 geholt.

Und auch in diesem Jahr waren es die herausragenden Sportschützen vom Schützenzug „Neuwall-Langhorst-Heselberg“, die den Titel erfolgreich und sich den Zugpokal 2019 holten. Sie erzielten ein Ergebnis von 779,5 Ringen und hatten so zwei Ringe Vorsprung vor dem Schützenzug III (Scharrel-Ort), der auf 777,5 Ringe kam. Platz drei ging dann mit 759,6 Ringen an Zug I (Bätholt).

Willi Hinrichs überreichte den Kleinkaliber-Zug Pokal 2019 an den Zugführer des Schützenzuges II, Hans-Gerd Vocks, und Schießwart Wilhelm Tellmann. Als tagesbester Einzelschütze mit stolzen 102,3 Ringen wurde Tim Hanekamp vom Schützenzug „Neuwall-Langhorst-Heselberg“ ausgezeichnet. Die besten Schützen in der Zugwertung waren Andreas Eberlei von Zug I mit 102,2 Ringen und Joachim Oltmann vom Zug III mit 99,5 Ringe.

Vereinsvorsitzender Willi Hinrichs hieß anlässlich der Siegerehrung zahlreiche Sportschützen willkommen. Danke sagte Hinrichs der Sportleitung um Schießsportleiter Frank Westerhoff mit ihren Helfern sowie der Standaufsicht. Für die Sportschützen sei das Schützenjahr 2019 sehr erfolgreich verlaufen. Viele Pokale und vordere Platzierungen konnten bei zahlreichen Wettkämpfen erreicht werden. Er wünschte allen Sportschützen für 2020 viel Erfolg.