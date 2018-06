Scharrel Ihr fußballerisches Können wollen von diesem Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. Juni, die mehr als 700 Nachwuchskicker bei der Jugendsportwoche des Sportvereins Scharrel demonstrieren. Es ist bereits die zwölfte Auflage in Folge, zu der die Jugendabteilung des Vereins unter der Leitung von Jugendobmann Thomas Böhmann und seines Vertreters Michael Klären auf die Sportanlage in Scharrel (Am Sportplatz) einlädt. Mit rund 75 Mannschaften sind die einzelnen Turniere stark besetzt. Seit Wochen sind Thomas Böhmann und Michael Klären mit ihren über 50 Helfern mit den Vorbereitungen beschäftigt.

Die weiteste Anreise haben die Jugend-Spieler des JSG Ockenheim/Appenheim (A-Jugend) aus Rheinland-Pfalz mit einer Entfernung von etwa 500 Kilometern. Bereits zum neunten Mal sind die Jugendlichen vom TuS Preußen Vluyn aus Nordrhein-Westfalen zu Gast bei der Jugendsportwoche des SV Scharrel. Daraus hat sich eine richtige Freundschaft entwickelt, so Böhmann. Weitere Teams reisen aus den Landkreisen Cloppenburg und Ammerland, Oldenburg, Leer, Vechta, Emsland und aus Bremen an. Die Jugendmannschaften und ihre Betreuer schlagen ihre Zelte wieder auf dem Dorf- und Festplatz neben den Sportplätzen auf.

Gespielt wird das Riesenturnier auf sechs Plätzen. Gestartet wird die Jugendsportwoche an diesem Freitag, 8. Juni, um 19 Uhr mit einem Kleinfeldturnier mit vier bis fünf Damenteams und um 19.30 Uhr mit einem Treffen und geselligen Beisammensein für alle Gäste und Fußballfreunde im Sportlerheim.

Thomas Böhmann bedauert, dass am Samstagmorgen, 9. Juni, die B- und C-Jugend-Spiele ausfallen, da die Punktspiel-Saison wegen der schlechten Witterungsverhältnisse im Frühjahr verlängert wurde. Aber pünktlich am Samstagnachmittag ab 13.30 Uhr kämpfen die D- und E- Jugendteams um den Titel. Vielversprechend ist auch das A-Jugend-Blitzturnier um 15 Uhr. Ab 17 Uhr zeigen dann die B-Mädchen ihr Können.

Der letzte Turniertag, Sonntag, 10. Juni, bildet den Höhepunkt der Jugendsportwoche. An diesem Familiensonntag spielen die E-, D- und C-Mädchen jeweils ab 10 Uhr. Ab 14 Uhr beginnen die Spiele der G- und F-Jugend.

Auch ein ansprechendes Rahmenprogramm hat die Jugendabteilung wieder auf die Beine gestellt. Es gibt auch wieder eine große und attraktive Tombola. Für das leibliche Wohl der Teilnehmer und Zuschauer ist mit Bratwurst und Steaks vom Kohlegrill, Kartoffelsalat und Pommes, Erfrischungsgetränken, Kaffee und Kuchen ebenfalls gesorgt.

„Ich hoffe, dass es trocken bleibt, dass alle gute Laune mitbringen und dass es schöne und faire Spiele zu sehen gibt“, sagt Thomas Böhmann.