FC Sedelsberg lässt STV Barßel keine Chance

Sedelsberg In der Fußball-Kreisliga besiegte der Tabellensiebte und Gastgeber FC Sedelsberg das Schlusslicht STV Barßel mit 5:0 (2:0). Der Gast stand sehr tief mit einer Fünfer-Kette, lag früh nach Foul an Dirk Meemken per Foulelfmeter von Spas Bayraktarov zurück (10.).

Barßel sorgte nur mit einer Standardsituation für Gefahr, war ansonsten harmlos. Sedelsberg besaß ein klares spielerisches Übergewicht und erhöhte durch den Ex-Barßeler Michael Renken auf 2:0 (22.). Nach der Pause brachte der Doppelschlag durch Jonathan Henrik Menzen (47., 54.) – dabei einen Freistoß aus 25 Meter in den Winkel – die Entscheidung.

Tore: 1:0 Bayraktarov (10., Foulelfmeter), 2:0 Renken (32,.), 3:0, 4:0 Menzen (47., 54.), 5:0 Thien (83.).

Schiedsrichter: Mario Gerdes (Herzlake); Sr.-A.: Mattis Düvel, Jan-Henrik Hanekamp.