Sedelsberg Als „Postillons d’amour“ haben sie schon längst ausgedient. Aber Brieftauben erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Einer der erfolgreichsten Züchter der Reisevereinigung Südoldenburg-Nord ist Erwin Nienaber auch Sedelsberg. Zahlreiche Pokale, Urkunden und Plaketten zieren die Räume von Nienaber.

Mittlerweile tritt auch Enkelin Melissa in die Fußstapfen ihres Großvaters. Zahlreiche Pokale haben ihre Tauben auch bereits eingeflogen. Zusammen bilden Opa und Enkelin die Schlaggemeinschaft Nienaber.

Nun steht für Erwin Nienaber ein Höhepunkt in seiner Karriere als Taubenzüchter an. Mit seiner Taube mit der Nummer 085614270 möchte der Saterländer an der Deutschen Brieftauben-Ausstellung in Dortmund im Januar 2019 teilnehmen. Dort in der Westfalenhalle wird der „Super-Star“ unter den Brieftauben gesucht. Nienaber hat sich mittlerweile zur Teilnahme an der Ausstellung „Super-Star“ beworben.

„Wenn Sie eine außergewöhnliche Taube mit mehreren ersten Konkursen haben, würden wir uns freuen, wenn Sie uns Ihre Bewerbung um einen Platz in der Ausstellung einreichen würden“, hieß es in der Verbandszeitschrift „Die Brieftaube“. Während sich der Nicht-Kenner wundert, dass mehrere Konkurse im Brieftaubenwesen ausgesprochen erstrebenswert sind, wundert das den Züchter nicht: „Das ist wie bei den Jägern. Auch die Brieftaubenzüchter haben eine eigene Sprache“, erläutert Nienaber. Der erste Konkurs ist gleichbedeutend mit einem ersten Platz.

Der herrlich gehämmerte Vogel hat von 2014 bis 2017 immerhin 42 Mal zum Preisflug eingekorbt und errang dabei 35 Preise. Im Durchschnitt sind das 79,18 As-Punkte. „Ein Superschnitt“, sagt Nienaber. Um in Dortmund dabei zu sein, muss die Taube durchschnittlich mindestens 60 As-Punkte pro Preis erflogen haben.

Dem Tier hat er noch keinen Namen gegeben. Daran hat er noch nicht gedacht. Zu viele Tauben befinden sich in seinem Schlag. Jeder Besucher kann für seinen persönlichen Favoriten eine Stimme abgeben.

Die ersten drei Plätze erhalten eine Auszeichnung. Ob sein Vogel darunter sein wird, ist für Nienaber nicht entscheidend. In Dortmund dabei zu sein, wäre schon ein Erfolg. Denn dort werden nur Tauben ins Rennen geschickt, die durch ihre Leistungen deutlich aus der Masse herausragen.

Und das ist bei der Taube von Erwin Nienaber allemal gegeben. Seit 2018 werde sie nur noch zur Zucht eingesetzt. Mit Erfolg, wie man sieht. Ein Sohn hat im abgelaufenen Reisejahr mit zehn Preisen auf 13 Flügen und einem ersten Konkurs schon sein Flugtalent bewiesen.