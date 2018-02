Sedelsberg Grob geschätzt habe sie in ihrem Leben schon 127 493 Diäten gemacht. Dass sie endlich abnehmen muss, habe ihr seinerzeit ihr magischer Spiegel gesagt. Hatte er zuvor immer ihre Schönheit gelobt, antwortete er zuletzt auf die Frage „Spieglein, Spieglein, an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?“: „Geh mal zur Seite, du dicker Klops, ich seh ja nichts mehr.“ Da half nur noch eines: Sich Tipps vom Elferrat für das Abnehmen zu suchen.

Für viele Lacher hat am Freitagnachmittag Büttenrednerin Mona Knelangen mit ihrem Programm „Abnehmen mit dem Elferrat“ im Canisiushaus in Sedelsberg gesorgt. Und auch für ihr aufblasbares Kostüm erntete sie Lacher beim Seniorenkarneval. Etwa 120 Senioren waren der Einladung des Carneval-Clubs Sedelsberg (CCS) gefolgt.

Nach einem Wortgottesdienst gab es für die älteren Bürger erst einmal selbst gemachte Torten von den Elferratsfrauen sowie Kaffee und Kuchen. Danach startete dann das etwa zweistündige närrische Treiben. Die Senioren bekamen dabei Teile des Karnevalsprogramm zu sehen, das an diesem Samstag, 10. Februar, bei der Galasitzung präsentiert wird. Durch das Programm führten Präsident Wolfgang Neitzel und sein Vize Joachim Tiedeken.

Den Anfang machte die CCS-Tanzgarde in ihren tollen Kostümen. Für ihren Tanz gab es großen Applaus. Michelle van Kempen und Feemke Lindemann traten erstmals gemeinsam als Tanzmariechen auf. Und die Premiere war mehr als gelungen. Auch der Elferrat hatte sich wieder etwas besonderes einfallen lassen. Viel zu lachen gab es unter anderem bei seiner Pantomime-Darbietung zum Thema „Kino“.

Zwischendurch sorgte die Caritas-Kombo des Caritas-Vereins Altenoythe mit Georg Mahn, Georg Fahrenholz, Thorsten Schröder und Gerd Hempen für Musik. Dabei trat Georg Fahrenholz auch als Solosänger auf. Und auch die Schunkelrunde der Kombo kam gut an. Immer wieder gab es an dem Nachmittag viel Applaus von den Senioren. Sie klatschten und schunkelten mit und feuerten so manche „Rakete“ ab.

Weiter geht es an diesem Samstag mit der großen Galasitzung im Canisiushaus. Beginn ist um 19.11 Uhr. Neben den Akteuren von Freitag wirken mit: Stefan van Kempen und Torsten Doetsch als „Lütt“ und „Prütt“, das Männerballett der Feuerwehr Ramsloh und die Gruppe „Zensiert“. Nach dem Programm werden die DJs Henrik Hawighorst, Lars Schröder und Thomas Schmacke für Stimmung sorgen. Auch eine Tombola wird es geben.

Am Sonntag, 11. Februar, startet um 14.11 Uhr der Kinderkarneval mit der Wahl eines Kinderprinzenpaares. Auch hier dabei: der Elferrat, die Tanzgarde sowie Michelle und Feemke. Zudem haben die „Zumba Kids“ und Ballonkünstlerin Anke Schmidt ihr Kommen zugesagt.