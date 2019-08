Sedelsberg Die dritte Auflage seiner Kubb-Meisterschaft hat der Sportverein FC Sedelsberg jetzt erfolgreich ausgetragen. 18 Mannschaften – Familien, Straßengemeinschaften, Vereine und Firmen – hatten sich angemeldet. Groß und klein konnten an dem als „Wikingerschach“ bekannten Spiel teilnehmen.

Die Zuschauer sahen spannende Spiele und feuerten die Mannschaften lautstark an. In vier Gruppen spielten die Mannschaften um den Einzug ins Finale. In der Gruppe A spielten die „Alte Herren“, „Mein persönlicher Favorit“, „Hau wech“, „Emil Gang“ und der Kegelclub „Ah jetzt ja“. In der Gruppe B waren die „Klötzchenkiller“, die „Dartgurus“, die „Lühleins“ und die Jugendtrainer. In der Gruppe C spielten der Titelverteidiger „Thron 2018“, die Rentnerband, der „Thron 2019“, „Zickenterror“ und „Hemschnielü“. Und schließlich gab es „Fockenbande“, den Männergesangsverein, „Zeltlager 2“ und „Heylüthie“ in der Gruppe D.

Nach spannenden Spielen zogen der Titelverteidiger, der „Thron 2018“ mit Schützenkönig Andre Thien und die „Alte Herren“ in das Finale ein. Lange sah es dann so aus, als würde die „Alte Herren“ das Finale für sich entscheiden. Doch der „Thron 2018“ konnte das Blatt wenden und seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich als Kubb-Meister verteidigen.

Freudestrahlend nahm die Mannschaft den Pokal aus den Händen des Vereinsvorsitzenden Peter Lindemann entgegen. Dritter wurde der Männergesangverein Sedelsberg.

Parallel zur Kubb-Meisterschaft bot der FC Sedelsberg im Rahmen seines Sportwochenendes einen „Ballzauber“ an, an dem über 60 Kinder, Jugendliche, Männer und Frauen teilnahmen. Dabei konnten die Spieler an Stationen bei verschiedenen Ballspielen Punkte erspielen. Für die jeweils drei besten „Ballzauberer“ (Männer, Frauen, Kinder) gab es Preise zu gewinnen.

Mit elf Punkten siegte bei den Kindern Lars Kamphaus vor Alina Focken mit sechs Punkten und vor Malte Thien mit drei Punkten. Bei den Frauen gewann mit elf Punkten Mirja Meyer. Mit jeweils neun Punkten waren Amelie Neugebauer und Marleen Focken punktgleich. Erst eine Schätzfrage sicherte Amelie Neugebauer den zweiten Platz. Bei den Männer siegte Malte Frerichs mit 13 Punkten vor Jonas Bartjen mit zwölf Punkten und Daniel Schölling mit elf Punkten.

Neben den aktiven Sportlern waren viele Schaulustige im Sedelsberger Stadion beim Familientag dabei. Das Jugendzeltlager Saterland bot Erbsensuppe und Nudeln mit Bolognese für mehr als 200 Besucher an.

Eine große Zuschauerresonanz gab es auch beim Spiel der „Erste Herren“ des FCS gegen den SV Gehlenberg-Neuvrees, bei dem die Gastgeber mit 3:4 Toren unterlagen.

Bei einer Tombola gab es als ersten Preis ein E-Bike zu gewinnen. Der Gewinn fiel auf die Losnummer orange 619. Den zweiten Preis, ein Herrenfahrrad, gewann Günther Frerichs und den vierten Preis, ein Kinderfahrrad, Thorsten Dötsch. Der dritte Preis, ein Damenfahrrad, fiel auf das Los grün Nummer 921.

Die Gewinner können sich beim Vorstand des FC Sedelsberg melden.