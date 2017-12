Sevelten Dass es durchaus Hand und Fuß haben kann, wenn Handballer Fußball spielen, demonstrierten sie vor einem Jahr. Nun wollen sie sich erneut versiert mit dem Ball am Fuß präsentieren: Die Handballer des TV Cloppenburg nehmen an diesem Samstag wieder am Hallen-Turnier der Sportfreunde Sevelten teil, dessen Halbfinale sie 2016 erreicht hatten. Den Heimvorteil haben sie auf jeden Fall, wird doch in der TVC-Halle gespielt. Ob die Cloppenburger Handballer an der Schulstraße die Fußballer einmal mehr das Fürchten lehren, wird sich ab 17 Uhr zeigen.

Als Titelverteidiger geht allerdings ein Team in die Veranstaltung, die traditionell einen Tag vor Silvester stattfindet, das auch den Rest des Jahres Fußball spielt: Kreisligist SV Cappeln konnte sich vor einem Jahr sowohl im Halbfinale gegen die TVC-Handballer als auch im Endspiel gegen den damaligen Ligakonkurrenten SV Bethen im Penaltyschießen durchsetzen. Da der inzwischen in der 1. Kreisklasse spielende Cloppenburger Stadtteilverein in Gruppe B spielt, können die Finalteilnehmer des Vorjahres frühestens im Halbfinale aufeinandertreffen. Schließlich führen die Cappelner Gruppe A an.

In dieser Gruppe treffen sie auf die Ligakonkurrenten SC Sternbusch, SV Nikolausdorf und Sportfreunde Sevelten sowie auf den BV Kneheim, der als Aufsteiger in der 1. Kreisklasse für Furore gesorgt hat.

Die Tabelle der 1. Kreisklasse führen aber inzwischen die Bether an, die in Gruppe B unter anderen auf die Oberliga-Handballer des TVC treffen. Diese müssen sich allerdings zunächst mit dem höchstspielenden Fußball-Team des Turniers messen: Sie spielen ab 17.36 Uhr gegen Landesligist SV Bevern. Komplettiert wird die Gruppe durch einen weiteren Gemeinderivalen des Gastgebers, die DJK Elsten (1. Kreisklasse), und die zweite Mannschaft der Sportfreunde, die auf Rasen in der 3. Kreisklasse, Staffel I, um Punkte kämpft.

Wobei die Klassenzugehörigkeit nicht viel über die Chancen eines Teams bei einem Hallenturnier aussagt. Prognosen sind vor solchen Veranstaltungen schwierig. Das haben die TVC-Handballer vor einem Jahr gezeigt . . .