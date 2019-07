Steinfeld /Aachen Enno Klaphake ist am Wochenende im Finale von Deutschlands U-25-Springpokal der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport beim CHIO in Aachen Zweiter geworden (die NWZ berichtete). Der 19-Jährige aus Steinfeld und sein Erfolgspferd Urus blieben laut FN-Press sowohl in der Einlaufprüfung als auch im Finale und im Stechen fehlerfrei und mussten sich nur Vorjahressieger Richard Vogel (Mannheim) und Lesson Peak geschlagen geben.

Deutschlands U-25-Springpokal ist eine Turnierserie für deutsche Nachwuchsreiter bis zum Alter von 25 Jahren, die jungen Talenten den Weg in die Spitze erleichtern soll. Über vier Stationen qualifizieren sich die besten 20 Reiter für das Finale in Aachen zum Weltfest des Pferdesports.

Enno Klaphake hatte sein Ticket für das CHIO bei der Qualifikation in Mannheim gelöst. Bereits im Einlaufspringen am Donnerstag blieb er mit Urus fehlerfrei und wurde Vierter. Auch im Finale lief es tadellos, so dass sich die beiden mit neun weiteren Paaren für das Stechen qualifizierten. Mit 41,93 Sekunden legten Enno Klaphake und Urus ein blitzschnelles Stechen hin, kamen an Richard Vogel und Lesson Peak (41,42 Sekunden) aber nicht mehr vorbei. Dritte wurden Finja Bormann (Königslutter) und A crazy son of Lavina.

„Ich glaube, dass ich ohne Urus nicht hier in Aachen wäre“, sagte Klaphake nach seinem Ritt. „Urus ist im Stall von Paul Schockemöhle geboren und aufgewachsen, war einige Jahre in Amerika und ist dort viele Springen gegangen. Seine Routine hilft mir unheimlich“, so Klaphake. „Er ist im Parcours immer für mich da – auch wenn die Distanz mal nicht ideal ist.“

Unterstützung bekomme der junge Reiter aber auch von seiner älteren Schwester Laura. „Wir sind eine Familie, unterstützen uns gegenseitig und geben uns Tipps. Ich profitiere unglaublich von Lauras Erfahrung – gerade auch hier in Aachen“, sagte er.