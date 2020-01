Sternbusch Nur zu gerne würden sie den Sternbuschern wieder die Show stehlen: Die Spieler des Fußball-Bezirksligisten SV Molbergen visieren an diesem Freitag ab 18.30 Uhr den dritten Triumph in Folge bei der Cloppenburger Hallenstadtmeisterschaft an. 2019 hatte sich der SVM im Endspiel gegen den BV Cloppenburg durchgesetzt, der zuvor in einem spannenden Halbfinal-Duell den Sternbuschern den Weg zum Titel verbaut hatte. 2018 waren die Molberger als 1:0-Sieger des Endspiels gegen die Sternbuscher hervorgegangen. Gespielt wird am Freitagabend wieder in der Cloppenburger Halle an der Leharstraße.

Dass sie das Turnier trotz höherklassiger Konkurrenten durchaus gewinnen können, hatten die Sternbuscher 2017 gezeigt. In der Kreisliga im Abstiegskampf steckend, holte sich der Cloppenburger Stadtteilclub nicht nur den Titel, sondern offensichtlich auch viel Schwung für den Rest der Spielzeit. Konnte der SCS doch nach lediglich 15 Punkten in der Hinrunde 28 Zähler in der Rückserie holen. Einen ähnlichen Schub könnten die Sternbuscher als Elfter der Kreisliga auch in diesem Jahr gut gebrauchen.

Aber neben dem Gastgeber und dem Doppelsieger der letzten zwei Jahre sind da ja noch sechs andere Teams, die das Preisgeld (Sieger: 600, Zweiter: 300, Dritter: 100 Euro) gerne mitnehmen würden. In Gruppe A sind das neben den Molbergern noch drei Mannschaften aus der 1. Kreisklasse: der SV Bethen, die DJK Elsten und die Sportfreunde Sevelten.

In Gruppe B sind ebenfalls Teams aus Cloppenburg und Umgebung zu finden. Neben dem SC Sternbusch sind das dessen Ligakonkurrent SV Cappeln, BW Galgenmoor (1. Kreisklasse) sowie die DJK Stapelfeld (3. Kreisklasse, Staffel I).

Gespielt wird jeweils zwölf Minuten lang bis in den späten Freitagabend hinein. Die erste Halbfinal-Partie soll um 21.40 Uhr, das Endspiel um 22.30 Uhr beginnen. Spätestens dann wird sich entscheiden, ob die Molberger beim Sternbuscher Turnier wieder eine Sternstunde erleben . . .