Strücklingen Die Sportwoche des Fußball-Kreisligisten SV Strücklingen ist ein echter Dauerbrenner. Seit 35 Jahren gibt es diese Turnierform, und an Attraktivität hat das Event des SVS nichts eingebüßt. Zumal die Zuschauer sich vom 17. bis 26. Juli auf einige Kracher freuen dürfen. Los geht es am Mittwoch um 19 Uhr, wenn BW Ramsloh und der SV Harkebrügge das Eröffnungsspiel bestreiten. Anschließend kommt es zum Duell zwischen dem SV Strücklingen und dem SV Thüle (Anpfiff: 20.30 Uhr).

• gruppe I

Bereits in Gruppe I tummeln sich zahlreiche Hausnummern aus dem Nordkreis. In jener Gruppe kämpfen BW Ramsloh, SV Harkebrügge, der SV Thüle und der SV Strücklingen um den Einzug ins Endspiel. Die Besucher der Spiele in Strücklingen dürfen sich auf bekannte Namen freuen. So tummeln sich beim SV Harkebrügge mit Piotr Dziuba und Mateusz Kolodziejski zwei polnische Torjäger der Extraklasse im Kader. Stark besetzt ist auch BW Ramsloh um Wirbelwind Tobias Böhmann und Benny Boungou. Beide können einer gegnerischen Abwehr große Schwierigkeiten bereiten.

Der Fußball-Bezirksligist SV Thüle reist ebenfalls ambitioniert an. Die Trainer Michael Macke und Sebastian Thunert verfügen ebenfalls über ein starkes Spielermaterial. Spannend zu sehen sein wird auch, wie sich der Gastgeber SV Strücklingen schlagen wird. Die Strücklinger um ihren feinen Techniker Andre Sick werden alles reinwerfen, um für die Gegner zur Stolperfalle zu werden. Vor eigener Kulisse dürften sie besonders motiviert sein.

• gruppe II

Die Gruppe II ist nicht minder spannend. Das Teilnehmerfeld besteht aus den hiesigen Kreisligisten STV Barßel und SV Bösel sowie aus dem SV Surwold und TuRa Westrhauderfehn. Bei TuRa stürmt Frank Waden. Dieser spielte in der vergangenen Saison noch beim SV Strücklingen. TuRa muss im ersten Spiel am Donnerstag, 18. Juli, ab 20.30 Uhr gegen den SV Bösel ran. Die Böseler wurden in der vergangenen Saison Sechster in der Kreisliga. Der STV Barßel beendete indes die Saison auf Rang elf. Die Barßeler müssen ebenfalls am 18. Juli in Strücklingen antreten. Sie spielen ab 19 Uhr gegen den emsländischen Kreisligisten SV Surwold.

• Titelverteidiger BWR

Im vergangenen Jahr gewann BW Ramsloh die Strücklinger Sportwoche. Die Ramsloher besiegten im Finale den Rivalen SV Strücklingen 3:1. Hätte seinerzeit die Strücklinger gewonnen, wäre es deren dritter Triumph in Folge gewesen. Im Spiel um Platz drei trafen der SV Harkebrügge und der STV Barßel aufeinander. Dieses prestigeträchtige Duell entschieden die Harkebrügger mit 2:1 für sich.

• spielplan

Der Spielplan der Sportwoche des SV Strücklingen im Überblick: Mittwoch, 17. Juli, 19 Uhr: BW Ramsloh - SV Harkebrügge; 20.30 Uhr: SV Strücklingen - SV Thüle; Donnerstag: 18. Juli, 19 Uhr: STV Barßel - SV Surwold; 20.30 Uhr: SV Bösel - TuRa 07 Westrhauderfehn; Freitag, 19. Juli, 19 Uhr: SV Thüle - SV Harkebrügge, 20.30 Uhr: BW Ramsloh - SV Strücklingen; Dienstag, 23. Juli, 19 Uhr: TuRa 07 Westrhauderfehn - STV Barßel; 20.30 Uhr: SV Bösel - SV Surwold; Mittwoch, 24. Juli, 19 Uhr: SV Strücklingen - SV Harkebrügge; 20.30 Uhr: SV Thüle - BW Ramsloh; Donnerstag, 25. Juli, 19 Uhr: STV Barßel - SV Bösel; 20.30 Uhr: TuRa 07 Westrhauderfehn - SV Surwold; Freitag, 26. Juli, 19 Uhr, Spiel um Platz drei: Zweiter Gruppe I - Zweiter Gruppe II; 20.30 Uhr, Endspiel: Sieger Gruppe I - Sieger Gruppe II.