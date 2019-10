Strücklingen /Harkebrügge Verdient gewonnen und damit Tabellenplatz zwei erklommen: Die Kreisliga-Fußballer des SV Harkebrügge haben einen erfolgreichen Freitagabend hinter sich. Sie siegten mit 2:0 (1:0) beim SV Strücklingen und haben nun genau doppelt so viele Punkte (22) wie die Saterländer (elf).

Dabei war in den ersten 30 Minuten der Begegnung nicht viel Aufregendes passiert. Fast alles spielte sich im Mittelfeld ab. Aber ein Distanzschuss, den Hisham Abdallah Said Awadh in der 37. Minute abgab, brachte den Gast in Führung. Und nach der Pause spielte der kleine HSV groß auf. Ein schön herausgespieltes 2:0, das Dennis Lang in der 49. Minute erzielte, brachte Harkebrügge auf die Siegerstraße. Die Strücklinger waren zwar kämpferisch stark, aber mehr als ein Lattentreffer von Andre Sick (88. Minute) hatten sie nicht zu verzeichnen.

Schiedsrichter: Günter Frerichs (Sedelsberg), Sr.A.: Rauert/Pünter.