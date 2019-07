Harkebrügge überrascht – NWZ hilft

Strücklingen Este Überraschung bei der Sportwoche des SV Strücklingen. In Gruppe 1 gelang Kreisligist SV Harkebrügge am vergangenen Freitag ein 2:0 (0:0)-Erfolg. Der Sieg, den Piotr Dziuba (46.) und Mateusz Kolodziejski (80.+2) sicherten, war verdient, da Harkebrügge vor allem in der zweiten Hälfte die spritzigere und kampfstärkere Mannschaft war.

Im zweiten Spiel vor sehr guter Zuschauerkulisse blieb die Überraschung hingegen aus. Der Bezirksligist BW Ramsloh siegte 2:1 (1:0) gegen den Gastgeber SV Strücklingen, was aufgrund der klaren Überzahl an Torchancen gerecht war. Allerdings zeigte sich Trainer Christian van Hoorn nicht zufrieden, da sein Team leichtfertig einige Chancen ausließ. So wurde es noch spannend, als Andre Sick mit sehenswertem Freistoßtreffer auf 1:2 verkürzte (69.). Doch danach Ramsloh ließ nichts mehr zu, kam zu Konter, die aber alle vergeben wurden, und es bei den Treffern des Doppeltorschützen Tobias Böhmann (36. abgefälschter Freistoß, 60.) blieb.

Zuvor bedankte sich Trainer van Hoorn von BW Ramsloh, dem der Testspielgegner BW Borssum abgesprungen war. Mit Hilfe der NWZ über www.NWZonline.de und über facebook meldete sich nach dem Aufruf der SV Petersdorf, der schnell als Testspielgegner für Samstagnachmittag einsprang.

Die Strücklinger Sportwoche wird fortgesetzt an diesem Dienstag mit den Spielen: Tura Westrhauderfehn - STV Barßel (19 Uhr) und SV Bösel - SV Surwold (20.30 Uhr).