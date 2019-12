Strücklingen Über eine einstimmige Wiederwahl zum Vorsitzenden der Kolpingfamilie Strücklingen hat sich Hans-Dieter Hanekamp am Samstagabend auf der Generalversammlung im Pfarrheim St. Georg gefreut. Ansonsten gibt es mehrere neue Gesichter im Vorstand der gut 100 Mitglieder zählenden Vereinigung.

Nach mehr als drei Jahrzehnten stellte sich der 2. Vorsitzende Hans Papenbrock nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung. Für ihn wurde der bisherige Schriftführer Manfred Neumann zum Nachfolger gewählt. Neumanns Posten übernimmt nun Silvia Gerdes. Auch Hans-Anton Wallschlag, der 27 Jahre die Kasse der Kolpingfamilie verwaltet hatte, kandidierte nicht erneut. Maike Wallschlag wurde für ihn zur neuen Schatzmeisterin gewählt. Das Amt des Seniorenbeauftragten führt auch künftig Hans Papenbrock. Neue Sprecherin des Familienkreises ist Susanne Sorge und den Fachausschuss Liturgie leiten Carina Robbers sowie Bianca Stavermann.

Mit besinnlichen Gedanken zur Einstimmung auf den Abend hatte der Präses der Kolpingfamilie Pfarrer Ludger Fischer an den Auftrag des Friedens erinnert und rief dazu auf, eine Atmosphäre des Wohlwollens und der Achtsamkeit zu schaffen. Pfarrer Fischer sowie Andreas und Silvia Gerdes wurden bei der Versammlung neu in die Kolpingfamilie aufgenommen.

In seinem Jahresbericht verwies der Vorsitzende Hanekamp auf ein recht aktives Leben in der Kolpingfamilie mit vielen Aktivitäten. Neben der Teilnahme an den Bezirksveranstaltungen, habe es unter anderem einen Ausflug nach Vechta mit einem Besuch bei Weihbischof Wilfried Theising gegeben. darüber hinaus habe sich der Familienkreis zu Spielen in der Sporthalle, zu einer Fahrt zum Kletterwald nach Surwold, zum Fußballgolf, zum Zelten am Hollener See und zur Teilnahme am Freundinnentag in Stapelfeld getroffen.

Hanekamp bedankte sich bei den Mitgliedern. „Ohne euer tolles Engagement wären so viele Aktivitäten in unserer Kolpingfamilie gar nicht möglich“, lobte er und verwies auf die anstehenden Termine für das kommende Jahr. Herausragendes Ereignis für ist die Ausrichtung der Delegiertentagung für das Kolpingwerk Land Oldenburg am 14. März 2020. Vorgesehen ist zudem im ersten Quartal ein Blutspendetermin. Des Weiteren plant der Familienkreis unter anderem einen Wintergang mit Boßeln, einen Nachmittag mit Plätzchenbacken, eine Muttertagstour, eine Kanutour, eine Fahrt nach Norddeich und einen Ausflug zum Heseler Wald.