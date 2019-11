Thüle Ausverkauftes Haus: Kein Platz blieb im Saal Sieger in Thüle unbesetzt, als dort am vergangenen Samstagabend der Sportverein (SV) Thüle seinen Sportlerball mit mehr als 300 Gästen feierte. „Was wollen wir mehr!? Es ist ein tolles Fest“, sagte Vorsitzender Johannes Preuth. Zum Gelingen des Balls hatte auch der Vorstand seinen Teil beigetragen. Der ganze Saal strahlte in den Vereinsfarben Rot und Weiß.

Im Mittelpunkt des Festes stand natürlich die Wahl zum Sportler des Jahres. Außerdem wurden verdiente Mitglieder geehrt. Die Gäste mussten schon ein wenig warten, bevor Vorsitzender Preuth den Namen des Sportlers des Jahres bekanntgab. „Die Person spielt seit 2011 beim SV Thüle Fußball. Seit sechs Jahren ist er auch als Trainer und Betreuer in verschiedenen Jugendmannschaften tätig. Er gewann mit den Altherren 2018 die Ü-40-Kreismeisterschaft und schnürt heute noch in der zweiten Männermannschaft die Fußballschuhe. Auch im Vorstand ist er aktiv. Es ist kein Geringerer als Frank Norrenbrock“, lüftete Preuth das Geheimnis.

Es folgte stürmischer Beifall, und seine Kameraden aus der zweiten Mannschaft hoben ihn auf den Stuhl. Vorsitzender Preuth überreichte die Auszeichnung – eine Bronzeplastik. „Es ist für mich eine Ehre und große Freude“, sagte der 42-jährige Norrenbrock nach dem Ehrentanz.

Zu Beginn hatte Preuth die Gäste begrüßt. Erfreut zeigte er sich über den hervorragenden Besuch. Der Ball sei auch ein Dank und Anerkennung an die vielen freiwilligen Helfer.

Nach einigen Tanzrunden wurden das Ehepaar Marlies und Alfons Blanke mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet. Beide Geehrte kümmern sich um die finanziellen Belange im Verein. „Ihr seid eine große Stütze des Vereins“, lobte der Vorsitzende.

Ein Höhepunkt des Tanzabends war auch die große Tombola. Für Stimmung und Tanzvergnügen sorgte ein DJ bis in die Morgenstunden.