Hoten tritt von Amt zurück

Thüle Henrik Hoten ist am Montagabend als Trainer des ins Straucheln geratenen Fußball-Bezirksligisten SV Thüle zurückgetreten. Dies bestätigte Thüles Sportdirektor Raphael Opilski am Dienstagmorgen auf Nachfrage der NWZ. „Henrik ist ein herzensguter Typ und hat immer Vollgas gegeben. Aber es hat wohl nicht sollen sein“, so Opilski.

Er zeigte sich selbstkritisch. Jahrelang sei es nur bergauf gegangen, nun gebe es eine Phase, in der nicht alles glatt laufe. In so einer Phase müsse sich halt jeder hinterfragen und noch mehr reinwerfen, um wieder in die Erfolgsspur zu gelangen. Hotens bisheriger Co-Trainer Michael Macke und Torwarttrainer Andre Middeke betreuen am Sonntag im Heimspiel gegen GW Brockdorf das Team.

Ob eventuell Opilski selbst als Interimstrainer einspringt, ließ er offen, könne sich vieles vorstellen, es sei aber nicht unbedingt seine Intention. Am Donnerstagabend tage der Vorstand, um über die Trainerfrage zu beraten.