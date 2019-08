Thüle /Oythe Aufatmen beim SV Thüle: Der von Michael Macke und Sebastian Thunert gecoachte Fußball-Bezirksligist hat am Mittwochabend seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Die Thüler besiegten daheim den VfL Oythe II 3:1 (0:1). Allerdings rannten die Hausherren bis zur Halbzeitpause erst einmal einem Rückstand hinterher. Nach 13 Minuten war Thüles Dennis Meyer ein Eigentor unterlaufen. Er wollte den Ball zu seinem Keeper per Kopf zurückspielen. Doch sein Kopfball senkte sich per Bogenlampe über den Torhüter Andre Hagen hinweg ins Tor.

Der Rückstand schmeckte doppelt bitter, da die Thüler eigentlich zuvor gut ins Spiel gekommen waren. Nach dem 0:1 lief bei ihnen jedoch wenig zusammen. „Da war viel Stückwerk dabei“, sagte Macke.

Erst in der zweiten Halbzeit zeigten die Thüler, was in ihnen steckt. Nur neun Minuten im zweiten Abschnitt waren gespielt, als „die Murmel“ vor die Füße von Hani Hassan fiel. Dieser fackelte nicht lange und traf zum 1:1. Nur zwölf Minuten später hieß es 2:1 für den SV Thüle. Der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Steven Sieling setzte sich gleich gegen zwei Oyther durch. Seine Hereingabe landete beim ebenfalls eingewechselten Stefan Vogel, der überlegt aus zwölf Metern abschloss. Zehn Minuten später starteten die Thüler einen erneuten vielversprechenden Angriff. Diesmal durch das Zentrum. Thomas Gebel kam zum Abschluss und erhöhte auf 3:1. Damit war der Drops gelutscht. „Jetzt haben wir am Freitag Training und dann dürfen sich die Jungs auf ein freies Wochenende freuen“, so Macke.

Tore: 0:1 Meyer (13., Eigentor), 1:1 Hassan (54.), 2:1 Vogel (66.), 3:1 Gebel (76.).

SV Thüle: Hagen - Meyer, Bullermann, Abeln, Robert Göken, Johannes Göken (48. Sieling), Claas Göken, Vossmann (48. Vogel), Bickschlag, Gebel (84. Boicu), Hassan.

Sr.: Christian Mulder.