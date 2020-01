Thüle Beim Silvesterlauf an der Thülsfelder Talsperre haben auch sieben Triathleten des SV Hansa Friesoythe teilgenommen. Sie beendeten das Sportjahr 2019 in gemütlicher Atmosphäre bei milden Temperaturen und strahlendem Sonnenschein.

Auf den unterschiedlichen Distanzen stand nicht immer der Wettlauf gegen die Zeit im Vordergrund. So gingen Tobias Pancratz und Michael Röckmann über fünf Kilometer an den Start. Pancratz wurde mit 22:35 Minuten 15. in der Gesamtwertung und Fünfter in seiner Altersklasse (AK). Röckmann ließ es gemütlich angehen und leistete mentale Unterstützung bei Freunden.

Über die zehn englischen Meilen starteten Nils Meiners und Andreas Borchers und erreichten die Plätze 15 und 16 in der Gesamtwertung. Meiners erreichte mit 1:10:19,9 den fünften Platz in seiner Altersklasse, Borchers siegte mit 1:10:22,3.

Die Routiniers Bernd Teipen (8 AK M50 nach 1:18:28,7) und Heinz-Hermann Thelken (2 AK M55 in 1:18:20,4) belegten nach einem lockeren Lauf die Plätze 56 und 53. Stefan Deyen lief über die Zehn-Kilometer-Distanz nach 38:51,6 Minuten über die Ziellinie und belegte damit Platz vier in der Gesamtwertung und wurde Zweiter in seiner AK M35.