Varrelbusch /Emstek /Cloppenburg In Hälfte zwei ist es mit der Torlosigkeit vorbei: Mit einer furiosen zweiten Halbzeit haben sich die E-Junioren-Fußballer des SV Emstek am Freitagabend in Varrelbusch die Kreismeisterschaft gesichert. Sie setzten sich nach einer torlosen ersten Hälfte noch mit 4:0 gegen den BV Cloppenburg durch. Leon Kolbeck hatte gleich zweimal in den Cloppenburger Kasten getroffen.

Chancen für beide Teams

Doch auf Tore mussten die Fans beider Teams gemeinsam lange warten. Nachdem Schiedsrichter Felix Nellißen (DJK Stapelfeld) die Partie pünktlich angepfiffen hatte, spielten sich zwar beide Mannschaften Chancen heraus, sie schlossen aber jeweils überhastet hab. So ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Aber mit Beginn der zweiten Hälfte erhöhte der SV Emstek den Druck. Und er konnte sich belohnen: In der 32. Minute brachte Leon Kolbeck die Emsteker in Führung.

Ein Doppelschlag sollte die Partie schließlich zugunsten des SVE entscheiden: Mathis Meyer erhöhte in der 41. Minute auf 2:0, und nur eine Minute später legte Leon Kolbeck seinen zweiten Treffer zum 3:0 nach.

Tor kurz vor Schluss

Kurz vor Schluss fiel dann auch noch der vierte Treffer. Jakob Zumholz erzielte das Tor zum 4:0-Endstand in der 49. Minute. Kurz nachdem der letzte Treffer gefallen war, fielen sich die Emsteker in die Arme. Pokale gab es schließlich für beide Finalteilnehmer. Hermann Pohlmann vom NFV-Jugendausschuss überreichte die Trophäen.

Kader des BV Cloppenburg: Theo Wichmann, Mika Hermann Bruns, Erwin Gagin, Torge Dhem, Luis Gelwer, Muhammed Öztkan, Faretim Moussa, Dennis Maurer, Oskar Schwerter, Gian-Luca Abornik, Leon Maier, Anton Malcherek.

Trainer: Daniel Abornik, Dirk Wichmann.

Betreuer: Waldemar Gelwer.

Kader des SV Emstek: Jonas Winneberger, Levin Schönig, Kenan Zejnilovic, Leon Marzahn, Damian-Joel Netz, Mathis Meyer, Simon Vorwerk, Jakob Zumholz, Leon Kolbeck, Abubakr Eskandari, Diar Zejnilovic.

Trainer: Frank Vorwerk, Marcel Meyer.