Vordersten-Thüle Insgesamt zwölf Gespanne vom Einspänner bis hin zum Mehrspänner mit Ponys und Pferden beteiligten sich am Tag der Deutschen Einheit am 17. Kutschenkorso mit Orientierungsfahrt des Reit- und Fahrclubs Thüle auf dem Hof des zehnfachen Deutschen Meisters der Vierspänner Bernhard Duen in Vordersten-Thüle. Zunächst ging es auf die rund zehn Kilometer lange Streckenfahrt mit zwei Zwischenstopps. Hier wurde das Wissen rund um den Pferdesport und die Geschicklichkeit sowie Ausdauer der einzelnen Fahrer und Beifahrer geprüft.

Nach Rückkehr aus dem herrlichen Wald rund um den Horstberg und Silbersee konnten sich alle bei einer kräftigen Erbsensuppe stärken. Danach hieß es noch einmal anspannen. Es musste ein Gelände-Hindernisfahren mit mobilen Elementen absolviert werden. Aus der Streckenfahrt und dem Hindernisfahren wurde ein Gesamtergebnis ermittelt. Nach dem die Pferde versorgt waren endete die Veranstaltung noch mit einem längeren gemütlichen Beisammensein. Die Teilnehmer hatten viel Spaß am Kutschenkorso und freuen sich schon auf die Neuauflage im kommenden Jahr.

Auch leichte Regenschauer konnte die Stimmung der Gespannfahrer nicht trüben. „Es ist alles bestens gelaufen und es gab keine Zwischenfälle“, freute sich der Vorsitzende des RFC Thüle Gerd Brockhage. Es gewann Erika Jansen vom Reit- und Fahrclub Thüle mit 37,98 Punkten vor Gerd Oltmanns vom Reit- und Fahrverein Elisabethfehn (38,08) und Heinz Schlarmann, Reit und Fahrverein Holdorf (40,82). Jüngste Teilnehmer waren Nele Engelmann vom RFC Thüle mit sieben Jahren und Marie Steenken vom Reit- und Fahrverein Bösel mit 14 Jahren. Hierfür gab es eine besondere Auszeichnung.

Für die weiteste Anreise erhielt Ecki Behm aus der alten Bundeshauptstadt Bonn einen Sonderpokal.